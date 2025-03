Com vagas no Ceará e salários de até R$ 17 mil, concurso Ebserh acontece em março

As provas objetivas e discursivas do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) serão aplicadas no próximo dia 16 de março em todos os estados do Brasil.

O concurso, que oferta 545 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva, reuniu 546.042 inscritos, segundo relação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção.

Do total, 101.106 inscritos para a área administrativa, 21.384 para a área médica e 423.552 inscritos para a área assistencial.

Confira os editais completos:

O concurso

As inscrições para o concurso (Ebserh) ficaram abertas até o dia 20 de janeiro de 2025. As chances são para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62.

As oportunidades são, entre outras, para as carreiras de assistente social, biomédico, dentista, advogado, analista administrativo, arquiteto, engenheiro, técnico em segurança do trabalho.

Veja também Papo Carreira Prefeitura de Tianguá realiza concurso com 1.367 vagas e salários de até R$ 15,8 mil; veja detalhes Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para agentes da cidadania; até 500 serão escolhidos

Do total de vagas, 20% são destinadas para pessoas negras, 10% para pessoas negras e 3% são reservadas para indígenas.

As jornadas de trabalho variam entre 25h e 40 horas semanais. Os aprovados no concurso devem ser distribuídos em 45 hospitais e na administração central da Ebserh.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp