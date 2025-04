Universidade de Pernambuco (UPE) lança concurso com 58 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

A Universidade de Pernambuco (UPE) está com inscrições abertas para novo concurso público com 58 vagas para professores. Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de maio, conforme edital do certame. A autorização foi liberada no Diário Oficial do Executivo do Governo de Pernambuco, na quarta-feira (9).

Os salários variam de R$ 4,2 mil a R$ 8,3 mil a depender do cargo. O concurso contará com quatro fases: prova escrita, prova didática, defesa do plano de trabalho e avaliação de títulos.

A carga horária prevista é de 40 horas semanais. As vagas são distribuídas nos seguintes cursos:

Medicina;

Ciências Biológicas;

Enfermagem;

Odontologia;

Psicologia;

Terapia Ocupacional;

Serviço Social;

Pedagogia;

Letras;

Matemática;

História;

Administração;

Sistema de Informação/Engenharia de Software;

Licenciatura em Computação/Engenharia de Software.

Salários

Os salários ofertados mudam a depender da categoria da vaga. Confira os valores considerando as gratificações:

Professor Auxiliar: R$ 4.208,53;

R$ 4.208,53; Professor Assistente: R$ 5.616,25;

R$ 5.616,25; Professor Adjunto: R$ 8.380,52.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de maio, através do site de inscrições do Concurso de Professor Universitário 2025.

Além disso, é preciso pagar uma taxa de R$ 265.

Seleção do concurso

O concurso será realizado entre os dias 16 de junho e 18 de julho de 2025. As provas escritas ocorrerão nas cidades: Recife, Nazaré da Mata, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Garanhuns.

Já as demais fases do concurso serão realizadas de forma remota pela plataforma Google Meet.

Vagas por unidade de ensino

Confira a lista de vagas por unidade de ensino:

Campus Garanhuns: 8 vagas;

8 vagas; Campus Salgueiro: 5 vagas;

5 vagas; Campus Arcoverde: 1 vaga;

1 vaga; Campus Santo Amaro: 1 vaga;

1 vaga; Campus Santo Amaro: 3 vagas;

3 vagas; Campus Petrolina: 10 vagas;

10 vagas; Campus Mata Norte: 2 vagas;

2 vagas; Campus Serra Talhada: 4 vagas;

4 vagas; Campus Ouricuri: 12 vagas;

12 vagas; Campus Surubim: 9 vagas;

9 vagas; Campus Mata Sul: 3 vagas.

