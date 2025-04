O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nessa terça-feira (8), concurso para a Polícia Civil do estado. Serão ofertadas 414 vagas no certame. A instituição estava há 10 anos sem realizar uma seleção.

As vagas autorizadas são para os cargos de delegado (85), perito criminal (76), perito legista (251) e piloto policial (2). Todos elas exigem ensino superior como requisito, com salários que podem chegar a R$ 26 mil.

Com o anúncio oficial, o concurso agora vai cumprir alguns trâmites obrigatórios, como publicação no Diário Oficial do Estado - o que deve ocorrer nos próximos dias - para que o órgão defina a comissão que cuidará das áreas contempladas e, posteriormente, a definição da banca examinadora, que aplicará a prova.

Requisitos e salários

Legenda: Salários podem chegar a R$ 26 mil na carreira de delegado no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro Foto: ivulgação / Polícia Civil do Rio de Janeiro

Todos os quatro cargos exigem ensino superior, com o de delegado, tendo como requisito o diploma de bacharel em Direito.

O salário inicial da carreira é de R$ 26.981,77. Para os de legista e perito criminal, estão previstas outras graduações.

perito legista: diploma em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Bioquímica; e

perito criminal: diploma de curso superior em Engenharia, Informática, Farmácia, Veterinária, Biologia, Física, Química, Economia, Ciências Contábeis ou Agronomia.

No aguardo da divulgação do edital, que ainda segue sem previsão, ainda não há informações sobre quais áreas serão contempladas. Para os cargos de peritos legistas e criminais os rendimentos são de R$ 13.786,36.

Para o cargo de piloto policial, os ganhos de carreira são de R$13.981,45, que pode atuar mediante apresentação da carta de piloto comercial expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Os valores mencionados são referentes a janeiro deste ano.

Os servidores da Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda possuem como benefícios auxílio-transporte e auxílio-alimentação, que foi recentemente reajustado para os policiais civis, indo de R$12 para R$32 por dia, onde se considerando 22 dias trabalhados totalizam R$704.

