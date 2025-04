Secretaria dos Direitos Humanos oferta curso de capacitação tecnológica para pessoas idosas; veja como se inscrever

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em parceria com o Senac Ceará, está com 25 vagas abertas para o curso ‘Segurança Digital’, voltado para pessoas idosas. A iniciativa acontece por meio de Acordo de Cooperação entre as instituições que visa capacitar esse público a navegar com mais segurança na internet.

Interessados podem se inscrever de forma presencial no Senac do Centro, localizado na Av. Tristão Gonçalves, nº 1245, ou pelo site do curso até a próxima segunda-feira (14), data inicial do curso. A capacitação, que é gratuita, acontece até o dia 23 de abril.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30.

Cursos em 2025

De acordo com a Sedih, esta é a primeira de uma série de capacitações planejadas para 2025, que incluem cursos na área de tecnologia até junho, seguidos de formações em artesanato no segundo semestre. Somente de abril a junho, serão disponibilizadas mais de 100 vagas para as turmas de Tecnologia da Informação.

A parceria é fruto da atuação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas (COEPPI), da Sedih, que busca garantir que essa população tenha acesso a oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, ampliando suas possibilidades de interação e independência.

