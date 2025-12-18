Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários; veja cargos
Contratados atuarão em dois censos realizados pelo Instituto.
Uma portaria publicada pelo Governo Federal autoriza a contratação temporária de 39,1 mil pessoas para atuar em dois levantamentos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e o Censo da População em Situação de Rua.
O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira (17).
O ingresso dos candidatos será por meio de processo seletivo simplificado, e o edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses. Os cargos a serem ofertados são os de recenseador, analista censitário e agente censitário.
As remunerações serão definidas pelo próprio IBGE, conforme a legislação vigente.
Veja também
Pesquisas
As novas vagas visam operacionalizar as duas pesquisas, desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional. A portaria também determina que o IBGE realize a reserva de vagas afirmativas previstas em lei.
O prazo de duração dos contratos, bem como eventuais prorrogações, pode variar de seis meses a quatro anos, conforme disposto na Lei nº 8.745, desde que haja justificativa para a conclusão das atividades censitárias.