Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Diversos órgãos municipais e estaduais do Ceará estão com inscrições abertas para concursos públicos e seleções nesta segunda-feira (5). As oportunidades seguem disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior.

Alguns concursos encerram o período de inscrições ao final do dia de hoje, 5 de janeiro. Confira as oportunidades a seguir.

Prefeitura de Jaguaruana

A Prefeitura de Jaguaruana, na região do Vale do Jaguaribe, está com inscrições abertas para o preenchimento de 110 vagas temporárias para cargos de diferentes escolaridades.

As vagas estão distribuídas entre as secretarias de infraestrutura, agricultura, saúde, assistência social, administração e educação, com remunerações quem chegam a R$ 2.462,69.

O período para as inscrições segue aberto até esta segunda-feira, 5 de janeiro, e elas podem ser realizadas através de formulário eletrônico.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Maranguape

O concurso público aberto pela Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, segue com inscrições abertas até hoje e dispõe de 335 vagas para os cargos de professor e psicopedagogo.

A remuneração é de R$ 4.885,64, e os candidatos interessados precisam ter a formação de bacharel ou licenciatura no cargo específico a ser preenchido, conforme informado no edital.

Para se inscrever, basta acessar o portal do Instituto Consulpam e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 195.

>>> Confira o edital.

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas para preencher 19 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 até R$ 3.000.

Para os candidatos de nível fundamental, os cargos são de Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Almoxarife e Guarda Patrimonial. Para o nível médio, as vagas a serem preenchidas são de Motorista, Agente Administrativo e Recepcionista. Já para o nível superior, constam os cargos de Analista de Assuntos Legislativos e Analista de Controle Interno.

As inscrições seguem abertas até esta segunda-feira e podem ser feitas através do portal do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece). Os participantes precisam pagar uma taxa de R$ 80, R$ 110 ou R$ 140, que correspondem, respectivamente, aos níveis fundamental, médio e superior.

>>> Confira o edital.

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com inscrições abertas para um concurso público com 146 vagas imediatas, bem como a formação de um cadastro de reserva.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de janeiro e podem ser realizadas através do portal do Instituto Consulpam.

>>> Confira o edital.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com nove vagas abertas para o cargo de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os candidatos selecionados serão lotados em Fortaleza.

O salário inicial é estimado em R$ 9 mil. Confira, a seguir, os cargos a serem preenchidos pelo concurso:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de janeiro. Os candidatos interessados devem realizá-la através do portal do Comando do 3º Distrito Naval e pagar uma taxa de R$ 140.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, município localizado na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher 495 vagas em diferentes cargos e áreas. As remunerações podem chegar a R$ 10.495,80.

O período de inscrições se encerra no dia 18 de janeiro. Os candidatos interessados podem se inscrever no portal do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para o nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente e R$ 150 para nível superior.

>>> Confira o edital para Cargos Gerais;

>>> Confira o edital para Cargos do Magistério;

>>> Confira o edital para Guarda e Agente;

>>> Confira o edital para ACE e ACS.