Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Legenda: Salários podem chegar a R$ 10.495,80.
Foto: Shutterstock/xm4thx.

Diversos órgãos municipais e estaduais do Ceará estão com inscrições abertas para concursos públicos e seleções nesta segunda-feira (5). As oportunidades seguem disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior.

Alguns concursos encerram o período de inscrições ao final do dia de hoje, 5 de janeiro. Confira as oportunidades a seguir.

Prefeitura de Jaguaruana

A Prefeitura de Jaguaruana, na região do Vale do Jaguaribe, está com inscrições abertas para o preenchimento de 110 vagas temporárias para cargos de diferentes escolaridades.

As vagas estão distribuídas entre as secretarias de infraestrutura, agricultura, saúde, assistência social, administração e educação, com remunerações quem chegam a R$ 2.462,69.

O período para as inscrições segue aberto até esta segunda-feira, 5 de janeiro, e elas podem ser realizadas através de formulário eletrônico.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Maranguape

O concurso público aberto pela Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, segue com inscrições abertas até hoje e dispõe de 335 vagas para os cargos de professor e psicopedagogo.

A remuneração é de R$ 4.885,64, e os candidatos interessados precisam ter a formação de bacharel ou licenciatura no cargo específico a ser preenchido, conforme informado no edital.

Para se inscrever, basta acessar o portal do Instituto Consulpam e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 195.

>>> Confira o edital.

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas para preencher 19 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 até R$ 3.000.

Para os candidatos de nível fundamental, os cargos são de Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Almoxarife e Guarda Patrimonial. Para o nível médio, as vagas a serem preenchidas são de Motorista, Agente Administrativo e Recepcionista. Já para o nível superior, constam os cargos de Analista de Assuntos Legislativos e Analista de Controle Interno.

As inscrições seguem abertas até esta segunda-feira e podem ser feitas através do portal do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece). Os participantes precisam pagar uma taxa de R$ 80, R$ 110 ou R$ 140, que correspondem, respectivamente, aos níveis fundamental, médio e superior.

>>> Confira o edital.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

teaser image
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com inscrições abertas para um concurso público com 146 vagas imediatas, bem como a formação de um cadastro de reserva.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de janeiro e podem ser realizadas através do portal do Instituto Consulpam.

>>> Confira o edital.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com nove vagas abertas para o cargo de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os candidatos selecionados serão lotados em Fortaleza.

O salário inicial é estimado em R$ 9 mil. Confira, a seguir, os cargos a serem preenchidos pelo concurso:

  • Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;
  • Ciências Contábeis — 3 vagas;
  • Psicologia — 1 vaga;
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;
  • Engenharia elétrica — 1 vaga;
  • Pedagogia — 1 vaga;
  • Letras Português — 1 vaga.

As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de janeiro. Os candidatos interessados devem realizá-la através do portal do Comando do 3º Distrito Naval e pagar uma taxa de R$ 140.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, município localizado na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher 495 vagas em diferentes cargos e áreas. As remunerações podem chegar a R$ 10.495,80.

O período de inscrições se encerra no dia 18 de janeiro. Os candidatos interessados podem se inscrever no portal do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para o nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente e R$ 150 para nível superior.

>>> Confira o edital para Cargos Gerais;

>>> Confira o edital para Cargos do Magistério;

>>> Confira o edital para Guarda e Agente;

>>> Confira o edital para ACE e ACS.

Assuntos Relacionados
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
Há 23 minutos
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Inscrições para concurso do Eusébio terminam nesta segunda-feira (29)

O certame oferta 361 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (29)

Com salários de até R$ 10.495,80, há oportunidades na Capital e Interior.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré faz concurso com salários de até R$ 14 mil; veja detalhes

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Alunos em ambiente escolar, com um candidato a concurso em primeiro plano lendo ou escrevendo em sua mesa.
Papo Carreira

Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas

Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.

Carol Melo
19 de Dezembro de 2025
Técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Brisanet oferta mais de 600 vagas em estados do Nordeste; veja detalhes

O Ceará tem o maior número de oportunidades, com 345 vagas disponíveis.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

As remunerações iniciais chegam a R$ 3 mil.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria sobre concurso público de Ocara.
Papo Carreira

Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de janeiro.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Recenseador do IBGE.
Papo Carreira

Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários; veja cargos

Contratados atuarão em dois censos realizados pelo Instituto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto de jovens fazendo prova.
Papo Carreira

Saiba como acessar o resultado do Encceja e emitir certificado

Para ganhar a certificação, os participantes precisavam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quarta-feira (17)

São ofertadas 9 mil vagas temporárias em todo o País.

Renato Bezerra
17 de Dezembro de 2025
Imagem de pessoas trabalhando ilustra matéria sobre mutirão de emprego.
Papo Carreira

Mutirão oferta 44 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

A ação acontece na próxima quinta-feira (18), no bairro Guararapes.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de concurso do Ibama e Incra.
Papo Carreira

Ibama e Incra abrem 60 vagas com salário de até R$ 9 mil; veja cargos

Inscrições para processo seletivo começam nesta segunda-feira (15).

Renato Bezerra
15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (15)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Carol Melo
15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima quinta-feira (18).

Redação
12 de Dezembro de 2025