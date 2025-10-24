Diário do Nordeste
Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Papo Carreira
Gabarito sendo preenchido.
Legenda: O prazo de validade do concurso será de dois anos.
Foto: Shutterstock / Smolaw.

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, divulgou nesta sexta-feira (24), um edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da Constituição Federal.

O Concurso Público consistirá das etapas a seguir:

  1. Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
  2. Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório;
  3. Prova de Títulos com caráter classificatório.

Das vagas, 5% são reservadas para Pessoas com Deficiência, e 20% para candidatos negros.

INSCRIÇÕES

O valor das inscrições é de R$ 195,00. Elas serão realizadas exclusivamente na página do Concurso Público, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br) do dia 24 de outubro até o dia 17 de novembro de 2025, de acordo com o cronograma de atividades deste Edital.

Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado no local indicado abaixo, microcomputador e impressora para viabilizar a realização da inscrição:

  • Rua Coronel Antônio Botelho, 254 - Centro, Maranguape - CE, CEP: 61.940-005
  • 29 de outubro a 17 de novembro de 2025. Segunda à sexta-feira das 10:00 às 18:00

Todos os detalhes estão disponíveis nos seguintes editais:

>>> CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

>>> EDITAL 001/2025

RELAÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO

tabela com os cargos do concurso.
Foto: Rerpodução / Consulpam.

tabela com os cargos do concurso.
Legenda: *PCD = VAGAS RESERVADAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; ** CR = CADASTRO RESERVA; ***VRN = VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS
Foto: Reprodução / Consulpam.

