UVA divulga seleção para professores temporários com salário de até R$ 7,6 mil

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) divulgou seleção com 15 vagas temporárias para professores, com salários que variam de R$ 2,6 mil e R$ 7,6 mil. As inscrições abrem dia 5 de maio e seguem até 20 de maio.

Para participar, é preciso possuir diploma de graduação que comprove a formação exigida para a vaga, acompanhado do respectivo histórico escolar.

Os candidatos ainda devem estar em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar, no caso dos participantes do sexo masculino.

A seleção conta com reserva de vagas, sendo 20% são destinadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PCD). O edital conta com procedimentos de autodeclaração e de verificação.

Vagas disponíveis

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes cursos e áreas do conhecimento:

Ciência da Computação: Matemática para Computação (1 vaga)

Matemática para Computação (1 vaga) Engenharia Civil: Álgebra Linear e Cálculo Fundamental e Numérico (1 vaga)

Álgebra Linear e Cálculo Fundamental e Numérico (1 vaga) Matemática: Matemática Pura (1 vaga)

Matemática Pura (1 vaga) Educação Física: Atividades Físicas na Natureza e Lazer (1 vaga), Educação Física Inclusiva (1 vaga) e Metodologia de Ensino da Educação Física (1 vaga)

Atividades Físicas na Natureza e Lazer (1 vaga), Educação Física Inclusiva (1 vaga) e Metodologia de Ensino da Educação Física (1 vaga) Ciências Contábeis: Contabilidade Geral e suas Especificidades (1 vaga) e Legislação Aplicada na Contabilidade (1 vaga)

Contabilidade Geral e suas Especificidades (1 vaga) e Legislação Aplicada na Contabilidade (1 vaga) História: Antiguidade e Modernidade (1 vaga)

Antiguidade e Modernidade (1 vaga) Letras: Língua Inglesa (2 vagas)

Língua Inglesa (2 vagas) Pedagogia: Educação de Surdos e Língua de Sinais (4 vagas)

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da UVA. A taxa de inscrição é de R$ 180.

A isenção da taxa pode ser solicitada por:

Doadores de sangue;

Estudantes de escola pública;

Pessoas com deficiência;

Candidatos de baixa renda.

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Salário dos professores temporários

O salário para as vagas de professor temporário da UVA é definido de acordo com a titulação apresentada pelo candidato no momento da contratação.

Graduado: R$ 2.664,70;

R$ 2.664,70; Especialista: R$ 3.614,75;

R$ 3.614,75; Mestre: R$ 5.707,49;

R$ 5.707,49; Doutor: R$ 7.609,92.

O valor considera uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Etapas da seleção

O processo seletivo conta com duas etapas eliminatórias. A primeira é a prova escrita, aplicada presencialmente em Sobral.

Já a segunda etapa será a prova didática, realizada de forma remota por meio de link disponibilizado pela universidade.