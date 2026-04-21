UVA divulga seleção para professores temporários com salário de até R$ 7,6 mil
As inscrições abrem dia 5 de maio, com taxa de R$ 180.
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) divulgou seleção com 15 vagas temporárias para professores, com salários que variam de R$ 2,6 mil e R$ 7,6 mil. As inscrições abrem dia 5 de maio e seguem até 20 de maio.
Para participar, é preciso possuir diploma de graduação que comprove a formação exigida para a vaga, acompanhado do respectivo histórico escolar.
Os candidatos ainda devem estar em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar, no caso dos participantes do sexo masculino.
A seleção conta com reserva de vagas, sendo 20% são destinadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PCD). O edital conta com procedimentos de autodeclaração e de verificação.
Vagas disponíveis
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes cursos e áreas do conhecimento:
- Ciência da Computação: Matemática para Computação (1 vaga)
- Engenharia Civil: Álgebra Linear e Cálculo Fundamental e Numérico (1 vaga)
- Matemática: Matemática Pura (1 vaga)
- Educação Física: Atividades Físicas na Natureza e Lazer (1 vaga), Educação Física Inclusiva (1 vaga) e Metodologia de Ensino da Educação Física (1 vaga)
- Ciências Contábeis: Contabilidade Geral e suas Especificidades (1 vaga) e Legislação Aplicada na Contabilidade (1 vaga)
- História: Antiguidade e Modernidade (1 vaga)
- Letras: Língua Inglesa (2 vagas)
- Pedagogia: Educação de Surdos e Língua de Sinais (4 vagas)
Como se inscrever?
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da UVA. A taxa de inscrição é de R$ 180.
A isenção da taxa pode ser solicitada por:
- Doadores de sangue;
- Estudantes de escola pública;
- Pessoas com deficiência;
- Candidatos de baixa renda.
Veja também
Salário dos professores temporários
O salário para as vagas de professor temporário da UVA é definido de acordo com a titulação apresentada pelo candidato no momento da contratação.
- Graduado: R$ 2.664,70;
- Especialista: R$ 3.614,75;
- Mestre: R$ 5.707,49;
- Doutor: R$ 7.609,92.
O valor considera uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Etapas da seleção
O processo seletivo conta com duas etapas eliminatórias. A primeira é a prova escrita, aplicada presencialmente em Sobral.
Já a segunda etapa será a prova didática, realizada de forma remota por meio de link disponibilizado pela universidade.