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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Vagas abrangem candidatos de níveis médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Legenda: Há vagas para Fortaleza e Interior do Estado.
Foto: Shutterstock/Arrowsmith2.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (20). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior.

Veja as vagas a seguir:

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A Universidade Federal do Cariri (UFCA) publicou edital com oito vagas para professores do magistério superior (doutores e mestres). As inscrições já estão abertas e seguem até as 22h do dia 24 de abril, exclusivamente por meio do site da instituição.

As oportunidades estão divididas em oito áreas de estudo, para atuação nos campi de Barbalha e Juazeiro do Norte. Os candidatos aprovados serão contratados na universidade como professor assistente (classe A), com regime de trabalho de 40h semanais.

O salário total previsto é de R$ 14.945,95 mensais (doutores) e R$10.787,78 mensais (mestres), somados o vencimento básico, a retribuição por titulação e o auxílio-alimentação.

>> Veja edital

Prefeitura de Ipu

A prefeitura de Ipu, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público, com 27 vagas distribuídas entre os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemias. 

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar. 

A remuneração inicial é de R$ 2.824,00 para uma jornada de 40 horas semanais. 

>> Veja edital completo

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), entidade responsável pelo certame, até o dia 18 de maio. A taxa cobrada é de R$ 120,00. 

Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura de Coreaú, no interior do Estado, abriu inscrição de concurso público com 36 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias. 

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na área onde pretende atuar.

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Imbrasp, entidade responsável pelo certame, até o dia 30 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00. 

>> Veja edital

Conselho de Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abriu as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios. 

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

O período de inscrições vai até às 16h de 22 de abril de 2026.

>> Veja edital

Exército (ESA)

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de graduação de sargentos.

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições começam podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deve ter cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.

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