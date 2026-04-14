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Empresa de energia abre programa de trainee com bolsa de R$ 7,5 mil

As vagas estão distribuídas em dez estados, incluíndo o Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Funcionária da Eneva.
Legenda: Para se candidatar, é preciso ter concluído a graduação entre julho de 2023 e dezembro de 2025.
Foto: Divulgação Eneva.

A Eneva, empresa integrada de energia elétrica, abriu inscrição para seu Programa de Trainee 2026, com oportunidades para graduados de Engenharia. 

O programa terá duração de 18 meses, e é dividido em três frentes principais: Operações, Negócios e Engenharia. 

As vagas estão distribuídas nos escritórios da empresa nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Roraima, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará.

Para se candidatar, é preciso ter concluído a graduação entre julho de 2023 e dezembro de 2025, com oportunidades em mais de 80 áreas da Engenharia.  

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Bolsa e Benefícios

Programa oferta bolsa-auxílio no valor de R$ 7.500,00, além de vale alimentação e refeição de R$ 2.050,00. Os selecionados ainda recebem como benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche, vale transporte e auxílio-mobilidade, Wellhub, bônus anual de até 2 salários, auxílio escola, e auxílio material escolar. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Programa Trainee Eneva 2026 até o dia 30 de abril. A seleção será composta por análise de currículo, vídeo-entrevista, dinâmica online, entrevista on-line, e painel presencial, e entrevista final. 

Durante o programa, os aprovados poderão ser alocados em qualquer uma das localidades onde a empresa atua, alternando de uma base para a outra em um período de dois meses. 

 

 

 

 

 

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