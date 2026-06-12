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Inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta-feira (12); saiba como participar

Processo de inscrição é realizado por meio do portal do Inep.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Junho de 2026 - 17:02
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Legenda: O valor da inscrição deste ano é de R$ 85.
Foto: Saulo Ferreira Angelo/Shutterstock.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 se encerram às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (12), no horário de Brasília. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 5 de junho, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A inscrição é realizada por meio da Página do Participante no portal do Inep, com a utilização do login do portal Gov.br.

Segundo o Inep, até os alunos com pedido de isenção de taxa provada devem acessar o sistema para fazer a inscrição na prova de 2026.

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Assim como nos anos anteriores, o sistema do Enem gera uma GRU Cobrança para o pagamento da inscrição. O valor deste ano é de R$ 85, destinado aos candidatos não isentos.

O pagamento da taxa do exame deve ser realizado até 17 de junho. As opções de pagamento são Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, com a possibilidade de quitação do valor em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários.

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), e os concluintes do ensino médio de escolas públicas são isentos.

Inscrição automática de alunos concluintes

O governo federal inscreveu, pela primeira vez, todos os concluintes do ensino médio de escolas públicas no exame de 2026.

Para concluir a etapa, os estudantes devem confirmar, até esta sexta-feira (12), a participação, além de escolher a opção de prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e indicar, caso seja necessário, a possibilidade de recursos de acessibilidade ou tratamento pelo nome social.

Sobre estes dois últimos detalhes, inclusive, também há um prazo estabelecido. Também é possível solicitar tratamento pelo nome social ou atendimento especializado somente até esta sexta (12).

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