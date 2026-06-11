Quando será divulgado o gabarito oficial da primeira fase da OBMEP 2026?

O gabarito da primeira fase da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) deve ser divulgado no próximo 21 de julho. A data cairá em uma terça-feira e corresponde a 30 dias úteis após a aplicação da prova, no último dia 9.

De acordo com o cronograma do campeonato, a data-limite para o envio dos cartões-resposta é 22 de junho e a divulgação dos classificados para a segunda fase será apenas em 3 de agosto. Já as provas da segunda fase devem ocorrer em 17 de outubro e a divulgação dos premiados no dia 15 de dezembro.

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Como será a classificação para a segunda fase da OBMEP?

Serão classificados para a segunda fase da olimpíada os alunos que obtiverem as maiores notas na primeira etapa, selecionados em ordem decrescente de nota, até que se preencha o total de vagas disponível para cada escola e para cada nível.

Os concorrentes que tiverem zerado a prova serão automaticamente desclassificados, mesmo que haja vaga disponível para a segunda fase.

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O que é a OBMEP?

A OBMEP é um projeto nacional criado em 2005 e destinado às escolas públicas e privadas brasileiras. A olimpíada é executada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O objetivo do campeonato é estimular o estudo da Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, além de identificar talentos.

O público-alvo são alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio.