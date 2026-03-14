Dia do Pi: Entenda o que é a constante matemática e suas curiosidades

O número Pi (π), conhecido das aulas de matemática, tem tamanha importância em atividades científicas que ganhou um dia em sua homenagem, celebrado neste sábado (14)

O Pi é um número irracional e infinito, aproximado como 3,14159. O número representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.

Isso se aplica a todos os círculos, independentemente da medida. A data de 14 de março foi determinada a partir do calendário dos Estados Unidos, em que o mês aparece antes do dia.

Dessa forma, a data é descrita como 3/14, que são os primeiros dígitos do Pi.

O estudo do Pi ocorre há séculos, com civilizações antigas como os egípcios. O número não foi completamente calculado mesmo com o avanço da tecnologia.

Já foram determinados trilhões de dígitos, mas a sequência do Pi segue infinita.

PI É IMPORTANTE PARA DIVERSOS USOS

O seu uso não se limita ao universo acadêmico, já que ele é uma constante matemática utilizada em diversas áreas, como engenharia e tecnologia.

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Além disso, o Pi está na base científica que sustenta atividades como calibração de instrumentos, destaca o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os cálculos permitem assegurar a confiabilidade das medições utilizadas pela indústria e pela sociedade.

Entre as medições que utilizam essa base científica, estão a verificação de combustíveis, balanças comerciais e produtos pré-medidos.