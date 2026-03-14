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Nasa se diz pronta para lançar missão tripulada para a Lua; veja data

Nomeada de Artemis 2, a missão precisou ser adiada várias vezes por problemas técnicos.

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Ciência
Legenda: Três americanos e um canadense vão participar da missão, prevista para abril.
Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

A Nasa deve lançar a missão Artemis 2 no próximo dia 1º de abril, data em que astronautas voarão ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. 

Os planos da agência espacial americana foram divulgados em coletiva de imprensa, na última quinta-feira (12).

A missão precisou ser adiada várias vezes por problemas técnicos. Agora, o foguete, a tripulação, e os engenheiros da Nasa estão "prontos", assegurou Lori Glaze, alta funcionária do órgão.

"Estamos a caminho de um lançamento em 1º de abril", disse Glaze durante a coletiva, advertindo, no entanto, que "ainda há trabalho" a fazer antes da decolagem.

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Primeiro voo tripulado desde 1972

A Artemis 2 será o primeiro voo tripulado ao redor da Lua desde a finalização do programa americano em 1972, que levou os primeiros e únicos humanos à superfície lunar. Três americanos e um canadense vão participar da missão.

Durante este voo de testes, a tripulação vai orbitar o satélite natural da Terra sem alunissar e testará o equipamento em preparação para a missão seguinte, Artemis 3, que marcará a volta dos americanos à superfície da Lua, com o objetivo de estabelecer uma presença duradoura.

A Artemis 2 será desenvolvida no contexto da concorrência espacial entre Estados Unidos e China, duas potências que pretendem enviar humanos à Lua e estabelecer ali uma base nos próximos anos.

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