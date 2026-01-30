HD 137010 b: conheça novo planeta possivelmente habitável achado por cientistas

Um novo planeta semelhante à Terra foi encontrado pelos cientistas, segundo estudo publicado nesta semana. Chamado de HD 137010 b, o corpo seria potencialmente habitável e orbita uma estrela parecida com o Sol.

Ao analisar os dados do Telescópio Espacial Kepler, desativado em 2018, pesquisadores da australiana Universidade do Sul de Queenslândia encontraram o gigante rochoso, ligeiramente maior que a Terra e localizado a cerca de 146 anos-luz de distância.

O grupo elaborou um estudo, publicado no periódico The Astrophysical Journal Letters nessa terça-feira (27), detalhando as principais características do corpo celeste. A seguir, conheça mais sobre o HD 137010 b.

Duração do ano parecida com a da Terra

Após analisar as informações preliminares, os cientistas descobriram que um ano no planeta (período orbital) deve ter o número de dias parecido com o terrestre (cerca de 365 dias).

Gigante gelado

Apesar de ser parecida com o Sol, a estrela do HD 137010 b seria mais fria e menos brilhante, o que poderia significar que a temperatura na superfície do planeta é de no máximo -68 °C, enquanto na Terra os termômetros marcam, em média, 15 °C.

O estudo ainda destaca que o planeta pode se revelar um mundo de clima temperado ou até mesmo aquático, caso sua atmosfera tenha mais dióxido de carbono que a da Terra.

Veja também Ciência Monte Olimpo em Marte: Conheça o maior vulcão do Sistema Solar Ciência Quantas luas existem no Sistema Solar? Veja a lista completa e qual planeta tem mais satélites

Planeta pode ser habitável?

O gigante teria cerca de 40% de chances de ser habitável, pois estaria a uma distância da sua estrela que permitiria a existência de água líquida na superfície, conforme avaliação dos cientistas.

A "zona habitável" de um sistema planetário é a região onde corpos rochosos estão distantes o bastante da sua estrela para desenvolver condições ideais ao surgimento da vida. Objetos fora dessa área podem, por exemplo, ser frios ou quentes demais.

Apesar das descobertas, os cientistas frisam ser necessário coletar mais dados sobre o HD 137010 b para determinar se ele permitiria realmente a existência de vida.

Além dele, o TOI 700 e o K2-18b são exemplos de mundos apontados como possíveis lares de formas de vida.