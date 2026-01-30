Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

HD 137010 b: conheça novo planeta possivelmente habitável achado por cientistas

Semelhante à Terra, descubra características do corpo rochoso.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ciência
Legenda: Ilustração simula como deve ser a aparência do recém-descoberto.
Foto: Caltech/IPAC.

Um novo planeta semelhante à Terra foi encontrado pelos cientistas, segundo estudo publicado nesta semana. Chamado de HD 137010 b, o corpo seria potencialmente habitável e orbita uma estrela parecida com o Sol. 

Ao analisar os dados do Telescópio Espacial Kepler, desativado em 2018, pesquisadores da australiana Universidade do Sul de Queenslândia encontraram o gigante rochoso, ligeiramente maior que a Terra e localizado a cerca de 146 anos-luz de distância.

O grupo elaborou um estudo, publicado no periódico The Astrophysical Journal Letters nessa terça-feira (27), detalhando as principais características do corpo celeste. A seguir, conheça mais sobre o HD 137010 b. 

Duração do ano parecida com a da Terra

Após analisar as informações preliminares, os cientistas descobriram que um ano no planeta (período orbital) deve ter o número de dias parecido com o terrestre (cerca de 365 dias). 

Gigante gelado

Apesar de ser parecida com o Sol, a estrela do HD 137010 b seria mais fria e menos brilhante, o que poderia significar que a temperatura na superfície do planeta é de no máximo -68 °C, enquanto na Terra os termômetros marcam, em média, 15 °C.

O estudo ainda destaca que o planeta pode se revelar um mundo de clima temperado ou até mesmo aquático, caso sua atmosfera tenha mais dióxido de carbono que a da Terra. 

Veja também

teaser image
Ciência

Monte Olimpo em Marte: Conheça o maior vulcão do Sistema Solar

teaser image
Ciência

Quantas luas existem no Sistema Solar? Veja a lista completa e qual planeta tem mais satélites

Planeta pode ser habitável?

O gigante teria cerca de 40% de chances de ser habitável, pois estaria a uma distância da sua estrela que permitiria a existência de água líquida na superfície, conforme avaliação dos cientistas. 

A "zona habitável" de um sistema planetário é a região onde corpos rochosos estão distantes o bastante da sua estrela para desenvolver condições ideais ao surgimento da vida. Objetos fora dessa área podem, por exemplo, ser frios ou quentes demais.

Apesar das descobertas, os cientistas frisam ser necessário coletar mais dados sobre o HD 137010 b para determinar se ele permitiria realmente a existência de vida

Além dele, o TOI 700 e o K2-18b são exemplos de mundos apontados como possíveis lares de formas de vida.  

Assuntos Relacionados
Catherine O'Hara em cena do filme Esqueceram de Mim.

Zoeira

Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'Beetlejuice', aos 71 anos

Não se sabe ainda a causa da morte.

Redação Há 17 minutos
Karol Conká aconselhou Matheus após a eliminação do brother do BBB 26.

Zoeira

Eliminado do BBB 26, Matheus passa por 'gestão de crise' com Karol Conká

Após eliminação com alta rejeição, ex-brother recebeu conselhos da rapper e fez autocrítica sobre sua postura no reality.

Redação 30 de Janeiro de 2026
Imagem gerada por IA mostra Christiane Torloni em conversa com Ana Paula no BBB 26.

Zoeira

Christiane Torloni no BBB 26? Atriz vira 'participante' em montagens de IA

Atriz entrou na brincadeira e republicou imagens criadas por internautas.

Redação 30 de Janeiro de 2026
Imagens mostram Jonas e Paulo Augusto discutindo no banheiro do bbb 26 após jonas cair.

Zoeira

Jonas se desentende com Paulo Augusto após cair no BBB 26

Correria para atender ao Big Fone acabou em confusão.

Redação 30 de Janeiro de 2026
Imagem dividida mostra, à esquerda, participantes do BBB 26 Samira, Jornada e Maxiane reagindo ao anúncio de punição gravíssima atribuída a Maxiane, e, à direita, tela anuncia que Maxiane recebeu punção gravíssima e perdeu 500 estalecas.

Zoeira

Líder leva punição gravíssima no BBB 26 e brothers temem 'Tá com Nada'

Poucas horas após levar a liderança, Maxiane quebrou regra do reality.

Redação 30 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Babu atendendo o big fone prata no BBB 26.

Zoeira

Veja quem atendeu e como foi o terceiro Big Fone do BBB 26

Ligação tocou no início desta sexta (30), quando a maioria dos brothers dormia.

Redação 30 de Janeiro de 2026