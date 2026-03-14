Artista cearense pinta mural em homenagem a Wagner Moura e 'O Agente Secreto'
Wanderson Petrova é artista visual e desde 2017 desenvolve projetos artísticos em centros socio-educativos do Ceará
A expectativa pelo Oscar do filme brasileiro 'O Agente Secreto' tem gerado homenagens a Wagner Moura, protagonista do longa, em todo o Brasil. O ator foi eternizado em um painel em Juazeiro do Norte, no cariri cearense.
O painel foi idealizado pelo artista visual Wanderson Petrova, durante oficinas de arte para jovens atendidos no Centro de Semiliberdade de Juazeiro do Norte.
A obra ilustra o Wagner Moura com a estatueta do Oscar, o prêmio mais importante do cinema internacional, e a frase 'Viva o cinema nacional'.
Esse é um dos inúmeros trabalhos de Wanderson Petrova em homenagem a artistas brasileiros.
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Em 2025, durante a campanha do Oscar do longa 'Ainda Estou Aqui', o cearense idealizou um mural em homenagem à atriz Fernanda Torres.
OFICINAS DE ARTE EM UNIDADE DE SEMILIBERDADE
A pintura do mural de Wagner Moura integra uma série de atividades artísticas dentro da unidade de semiliberdade.
Wanderson promove oficinas, exibições de filmes e aulas de pintura e teatro, com o objetivo de tornar as atividades artísticas mais acessíveis.
Em suas redes sociais, o educador ressaltou a importância de pintar os murais a céu aberto, formando uma galeria de arte democrática.
O arte-educador da Superintendência do Sistema Estadual Social-Educativo (SEAS) já ilustrou em murais artistas como Marília Mendonça, Glória Maria, Madonna e Naya Rivera.
CAMPANHA DE 'O AGENTE SECRETO' NO OSCAR
A cerimônia do Oscar, realizada na noite deste domingo (15), encerra mais uma temporada de premiações bem-sucedida para o cinema brasileiro.
Assim como 'Ainda Estou Aqui' em 2025, o longa 'O Agente Secreto' ganhou notoriedade mundial e reconhecimentos ao diretor Kleber Mendonça Filho e ao astro Wagner Moura, assim como ao resto do elenco.
O filme concorre na categoria de 'Melhor Produção de Elenco' e ao principal prêmio da noite, de 'Melhor Filme'.
Já Wagner Moura está entre os cinco indicados ao prêmio de 'Melhor Ator'. O artista baiano venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro e em Cannes.