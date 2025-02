Artista cearense faz mural para Fernanda Torres na fachada de unidade de semi-liberdade em Juazeiro do Norte

Se as demonstrações de carinho por Fernanda Torres em todo o Brasil mostram a expectativa crescente pelo Oscar no próximo domingo (2), na fachada do Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Juazeiro do Norte, um mural especial, feito pelo artista cearense Wanderson Petrova, traz o tom de mais uma homenagem especial à artista. Protagonista do longa 'Ainda Estou Aqui', ela concorre à categoria de Melhor Atriz na maior premiação do cinema no mundo.

Cheio de cores, o mural pode ser visto a todos que passarem em frente ao local, no bairro São José. Na parede, a imagem da atriz, cercada de Espadas de São Jorge, plantas conhecidas por serem usadas para "proteger do mau-olhado", foi disposta com a frase pela qual ela viralizou nos últimos dias: 'A vida presta!'. Segundo Wanderson, tudo como uma forma de desejar boa sorte nesse momento de tanta emoção.

"Vejo a importância dessa homenagem de várias vertentes. A de reconhecer o nosso cinema nacional, as pessoas que o fazem, como são pessoas que nos inspiram, que são próximas, que nos referenciam. Que, por vezes, estão contando as nossas histórias, inclusive", pontuou em conversa com o Diário do Nordeste.

Atividade em unidade de semi-liberdade

A arte em questão, inclusive, surgiu após uma série de atividades dentro da unidade de semi-liberdade, que se iniciou com oficinas, exibições de filmes e, por último, a expressão do tema por meio da pintura. Petrova atua como arte-educador na Superintendência do Sistema Estadual Social-Educativo (SEAS) e enxerga nessas atividades uma forma de tornar a cultura algo mais acessível.

Na mesma entrevista, ele contou ter ministrado momentos focados no cinema nacional, em fragmentos textuais poéticos e até em um espetáculo. Wanderson aponta, também como reforço, que as oficinas foram criadas para "fortalecer esse alto reconhecimento e essa alta valorização com quem é nosso".

"Foi uma forma também de oportunizar esses jovens viverem a imersão e a riqueza do nosso cinema nacional, perceber nossa cultura, perceber nossas cores, perceber nossas manifestações religiosas dentro desse cinema", opinou ele.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que o grafiteiro usa os muros da cidade como telas. Ele, que é arte-educador na Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, já é conhecido pelas artes públicas e homenageou artistas como Marília Mendonça, Glória Maria e Naya Rivera, além de ter tido o trabalho reconhecido até mesmo pela cantora americana Madonna.

Para ele, a arte, assim como essa pintura, possui caráter expressivo de aprendizado, além, claro, de se conectar com as discussões da sociedade. "Ela vem rompendo vários padrões e estampando, assumindo um espaço público, democrático, que traz vários dividendos. Quando a gente pinta e quando a gente cria relações coletivas, a gente às vezes não sabe ou não tem noção", continua ele.

Se Fernanda vai levar a estatueta do Oscar ou não, ainda não se sabe. Mas para Wanderson Petrova, inspiração vinda de Fernanda Torres já foi reconhecida, reverenciada e sempre, sem dúvidas, será lembrada. "Boa sorte, Fernanda! Você nos inspira, e muito!", disse ele na divulgação dos murais no próprio perfil do Instagram, que recebeu ainda uma série de comentários afetuosos dos fãs da artista.