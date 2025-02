'Fátimas e Suelis' se multiplicam no Pré-Carnaval da Praça dos Correios, em Fortaleza

As amigas Sueli e Fátima, agora, são vistas não só nas ruas de Copacana, no Rio de Janeiro, mas em todo o País. Na Praça dos Correios, no Centro de Fortaleza, nesse domingo (23), Julia Miyasaki, 43 anos, arquiteta, e Filomena França, 36 anos, publicitária, se divertiam com a fantasia das personagens, interpretadas por Fernanda Torres e Andréa Beltrão, respectivamente na série Tapas & Beijos, da rede Globo.

A série, exibida até 2015, fez sucesso pela parceria dessas duas amigas que se metiam em confusões, mas estavam sempre unidas. No final de janeiro, com a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz no prêmio Globo de Ouro, fãs invadiram o perfil de Andréa Beltrão, comemorando com a "Sueli", o reconhecimento de "Fátima". Assim, as personagens ressurgiram em memes.

Vendo essa movimentação, as amigas, que já queriam uma fantasia em dupla, escolheram as personagens.

A gente queria uma fantasia para sair em dupla, porque a gente é muito amiga, como tá todo esse 'hype' da Fernanda Torres, memes e tal, resolvemos vir de Fátima e Sueli". Julia Miyasaki arquiteta

Amigas há 17 anos, elas sempre gostaram de Carnaval e se conheceram tocando no Bloco Unidos da Cachorra. "A gente é super carnavalesca e aí resolvemos sair fantasiadas, disseram elas, lembrando que essa foi a estreia da fantasia de Tapas & Beijos.

Sobre a expectativa com relação ao Oscar, já que Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui estão concorrendo em três categorias, Julia e Filomena revelam estar na torcida.

"A gente tá super ansiosa, achando que vai rolar. Estamos na torcida, até porque ela é maravilhosa e o filme é maravilhoso", comenta Filomena.

Questionadas sobre o que elas têm de "Sueli e Fátima", as duas logo respondem: o bom humor e a simplicidade. "A capacidade de rir das nossas desgraças e, com toda certeza, o apoio de uma para a outra também", comentam.

Dupla se multiplica na folia

As amigas Adrya Costa, 33, publicitária, e Lívia Rodrigues, 38, estudante, também se inspiraram no sucesso de Fernanda Torres e usavam a fantasia de Fátima e Sueli.

Ao conversar com "a outra" dupla de Sueli e Fátima, o repórter foi surpreendido por uma mão no ombro e o aviso: "nós somos as originais". Julia e Filomena surgiram no meio da multidão para reivindicar o papel.

"Nos inspiramos na Fernanda Torres e queremos trazer boas energias, nesse domingo, para a gente trazer esse Oscar para o Brasil. Somos só torcida", diz Lívia.

Hoje de dupla, elas lembram que a amizade começou em um Carnaval há 10 anos e, de lá para cá, "nunca mais se largaram".

Sobre o que elas têm de Fátima e Sueli, Lívia diz que é a garra para ter sucesso, e Adrya revela a luta pelo amor.

Personagens dos anos 80 também aparecem na praça

A Xuxa e suas Paquitas também estavam curtindo o Pré-Carnaval no Centro. Mayana Botelho, 35, jornalista, Georgge Plutarco, 38, e Allana Peixoto, 42, publicitários, relembraram seus tempos de baixinhos.

Legenda: Amigos Georgge Plutarco, Mayana Botelho e Allana Peixoto trouxeram a sempre inspiração Xuxa e suas Paquitas Foto: Kid Júnior

Por usar muitos memes de Xuxa durante o ano, Mayana foi escolhida para ser a "rainha dos baixinhos" e, contrariando o que acreditam ser o padrão, Alana estava de azul e Georgge de vermelho e rosa.

A amizade deles é de longa data e a animação e participação no Carnaval tem crescido, segundo Alana, enquanto as festividades em Fortaleza também crescem.

Super Mario Bros. apaixonados

Juntos há 4 anos, Maik Freitas, 37, funcionário público e Djackson Martins, 25, estagiário, queriam uma fantasia de casal para curtir o Pré-Carnaval e escolheram ser, pela primeira vez, os personagens de um dos jogos de videogame mais famosos dos anos 80, Mario e Luigi.

Legenda: No Pré-Carnaval da Praça dos Correios, o casal Maik Freitas e Djackson Martins curtiram pela primeira vez com fantasia combinada Foto: Kid Júnior

Eles afirmam curtir Carnaval juntos, desde que se conheceram, mas essa foi a primeira vez das fantasias combinando.

Por Maik morar no Centro, ele revela que gostam de curtir a folia na Praça dos Correios e na Avenida Domingos Olímpio, pela facilidade de ir a pé.

"A gente gosta de curtir junto. A gente vem a pé. É tranquilo para a gente curtir".