Exposição evidencia legado de Edson Queiroz na comunicação a partir de capas do Diário do Nordeste

Entre as fontes possíveis para saber mais da história do Ceará, uma de inegável importância é o jornalismo. Neste sentido, em um convite para um mergulho no estado e nos episódios que marcaram os cearenses, abre ao público nesta quinta-feira (17) a exposição “Entre Capas - Uma viagem pela história do Ceará com o Diário do Nordeste”.

A mostra reúne reproduções de 39 capas históricas do jornal, num percurso histórico que começa na primeira edição em 19/12/81 e passa por fatos sociais, políticos, econômicos e culturais marcantes, a exemplo da recente pandemia de Covid-19.

A iniciativa integra as comemorações do centenário do industrial cearense Edson Queiroz e evidencia um dos principais legados do empresário no âmbito da comunicação. Até o próximo dia 16 de maio, o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, recebe os visitantes, com promoção do Instituto Myra Eliane em parceria com o Sistema Verdes Mares.

Legenda: Aline Félix Barroso, vice-presidente do Instituto Myra Eliane, destacou que a exposição celebra o legado de Edson Queiroz e fortalece a educação e a comunicação no Estado Foto: Ismael Soares

'Força transformadora da informação'

“Essa exposição é mais do que um resgate histórico — é uma forma de homenagear o legado de Edson Queiroz e mostrar às novas gerações a força transformadora da informação”, explica Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

Legenda: Da esquerda para direita: Carolina Nascimento (coordenadora do Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz); Luzia Frota Bastos (coordenadora do Instituto Myra Eliane); Naumi Amorim (Prefeito de Caucaia); Aline Félix Barroso (vice-presidente do Instituto Myra Eliane), e Ildefonso Rodrigues (gerentes de projetos especiais do SVM) Foto: Ismael Soares

Para a vice-presidente do Instituto Myra Eliane, Aline Félix Barroso, a exposição é espaço de celebrar o legado de Edson Queiroz e fortalecer a educação e a comunicação no Estado.

“A gente tem uma gama de atividades ao longo deste ano aqui no Instituto Myra Eliane, por meio do Centro Cultural Arandu, da escola Olga e Parsifal Barroso e do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. O nosso calendário de atividades para o centenário vai terminar só em novembro em todos os equipamentos. As crianças atendidas nos projetos não só são convidadas a conhecer essa exposição, como isso vai ser trabalhado em sala de aula com elas, por meio de estudos culturais”, destaca Aline Félix Barroso.

Legenda: Exposição ocorre em meio às celebrações do centenário do empresário Edson Queiroz Foto: Ismael Soares

O gerente de projetos especiais do Sistema Verdes Mares, Ildefonso Rodrigues, mediou a visita de abertura da exposição e destacou o pioneirismo e inovação no jornalismo cearense. “O fundador tinha uma visão muito moderna de tudo o que fazia. O Diário do Nordeste foi o primeiro jornal do Norte e Nordeste a rodar colorido. Ele foi o quinto jornal do Brasil a entrar na internet”, relembrou.

Legenda: Ildefonso Rodrigues, gerente de projetos especiais do SVM, mediou a visita de abertura da exposição e destacou o pioneirismo e inovação no jornalismo cearense Foto: Ismael Soares

O espaço é aberto à visitação do público. Para escolas e grupos com mínimo de 10 pessoas, é possível agendar visitas à exposição “Entre Capas”, bastando enviar e-mail para arandu@myraeliane.org ou ligar no número (85) 3493.5696 (ramal 3).

Exposição “Entre Capas – Uma viagem pela história do Ceará com o Diário do Nordeste”