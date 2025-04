Exposição fotográfica comemora centenário de Edson Queiroz na Unifor com imagens raras

Ressaltar o homem por trás do visionário: é essa a proposta da mostra fotográfica "Memórias e Afetos: 100 anos de Edson Queiroz", que abre as comemorações do centenário do empresário cearense na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Nesta terça-feira (8), às 9h30, o hall da Biblioteca da Unifor abre a exposição, que reúne 32 fotografias de diferentes momentos da trajetória do homenageado. A curadoria é assinada pelo professor Jari Vieira.

Definindo-se como “fruto” da Unifor e da atenção dada por Edson Queiroz à educação, Jari foi aluno da instituição e é professor desde 2002. A mostra que abre nesta terça-feira não é a primeira a qual o profissional se debruçou. Anteriormente, ele já havia assinado as curadorias da exposição de 50 anos da Universidade de Fortaleza, juntamente com a professora Adriana Helena, e também a de comemoração aos dois anos do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. Segundo o curador, a atual mostra aprofunda a figura familiar do cearense, explorando facetas da intimidade como esposo, pai e avô. Para tanto, a exposição traz imagens do acervo pessoal de dona Yolanda Queiroz. Além do acervo familiar, a mostra também conta com registros dos acervos da Unifor e do Sistema Verdes Mares. “Nessa exposição em comemoração aos 100 anos, uma data extremamente importante, eu precisava contar com as fotos que já tinha visto, que devem entrar sempre quando se fala de Edson Queiroz, mas a gente também queria mostrar fotos inéditas”, explica Jari. “Eu olhava para as fotos e tentava entender o que o Edson estava pensando naquele momento, imaginando. Ele está olhando para uma filha, um neto, um empreendimento… O que é que passa pela cabeça dele?’”, partilha o curador. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TVU (@tvunifor) Segundo o professor, as fotografias evidenciam, em especial, o afeto, como avisa o título da mostra. “O foco maior da exposição é o Edson família, o Edson sendo pai, avô, marido, filho. É o lado mais afetuoso do Edson Queiroz, por isso ‘memórias e afetos’”, aponta. A abertura da mostra será marcada por uma solenidade no Auditório da Biblioteca, onde familiares, amigos e colaboradores irão celebrar os múltiplos legados do cearense de Cascavel. As comemorações do centenário de Edson Queiroz, a ser celebrado no próximo dia 12, incluem, ainda, palestras, concursos e, também, a aguardada inauguração da primeira etapa do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz.

Mostra fotográfica “Memórias e Afetos: 100 anos de Edson Queiroz”