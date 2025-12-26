Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano

O fim de ano encerra com uma mistura de festas de família, confraternizações, entregas de metas e fechamento de ciclos. Para quem se sente sobrecarregado com a rotina e está na busca por livros de romance leves para fechar 2025 com chave de ouro, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 obras lançadas neste ano.

Tem romance de natal, histórias com mistérios, releituras de clássicos e, claro, muitos clichês. Porque a gente sabe que, no final do livro, tudo vai acabar bem, mas o divertido é acompanhar todos os desentendimentos e reviravoltas do processo.

10 livros de romance para ler no fim do ano

"Os favoritos", de Layne Fargo;

"A história por trás de cada beijo", de Natalie Gerhardt;

"A Dupla Perfeita", de Ivy Bailey;

"Um romance fora de série", de Kate Robb;

"Verão em Nova York", de Alex Aster;

"Os segredos de Rustler Mountain", de Maisey Yates;

"Quando menos se espera", de Cara Bastone;

"A Tática da Amizade", de Stephanie Archer;

"Amor e outras conspirações", de Mallory Marlowe;

"Uma fazenda com a magia do natal", de Laurie Gilmore.

1. Os Favoritos (Layne Fargo)

Legenda: Livro é uma releitura do clássico "O Morro dos Ventos Uivantes". Foto: Divulgação/Editora Paralela.

Uma releitura moderna do livro "O Morro dos Ventos Uivantes", a obra de Layne Fargo vai acompanhar dois patinadores artísticos que fazem de tudo para conquistar uma medalha olímpica. Em "Os Favoritos", Katarina Shaw e Heath Rocha vivem um romance épico marcado pela obsessão e ambição. Eles se amam, mas parecem se odiar na mesma medida.

Katarina e Heath se transformam em uma dupla no gelo, capazes de encantar o público com o estilo rebelde na pista e a química evidente dos dois. No entanto, um incidente chocante nos Jogos Olímpicos desfaz a parceria e a obra, organizada dez anos depois da última apresentação, busca investigar os bastidores desse escândalo.

2. A história por trás de cada beijo (Natalie Gerhardt)

Legenda: Livro mistura as comédias românticas dos anos 2000 e novas produções, como "De Volta aos 15", da Netflix. Foto: Divulgação/Editora Verus.

Um romance brasileiro, que se passa com todas as referências que marcaram os anos 2000, não poderia ficar de fora dessa lista. Em "A história por trás de cada beijo", de Natalie Garhardt, os leitores acompanham a história de Clarissa, uma jovem jornalista que cria um blog para desabafar sobre sua vida.

Seus textos, assinados como "Drama Queen", tornam-se uma forma de lidar com seus problemas. Ela tinha um namorado perfeito e um emprego dos sonhos, mas subitamente, leva um pé na bunda.

Enquanto narra suas aventuras solteira, uma paixão antiga de seu passado ressurge e ela precisa decidir entre manter a pose de "princesinha perfeita" que sua família conhece, ou sustentar os seus novos desejos e sonhos.

3. A Dupla Perfeita (Ivy Bailey)

Legenda: Livro mistura proximidade forçada, romance esportivo e desenvolvimento "de inimigos para amantes". Foto: Divulgação/Editora Alt.

O romance "A Dupla Perfeita", da escritora Ivy Bailey, mistura proximidade forçada e romance esportivo. Nessa história, Billie e Harley tem um desenvolvimento de "inimigos para amantes", enquanto ela luta para disputar a final juvenil de duplas em Wimbledon.

Nos planos de Billie, seu irmão gêmeo Tom sempre estava ao seu lado neste momento. No entanto, quando ele adoece antes da classificatória, ela precisa aceitar Harley, seu vizinho insuportável, como novo parceiro.

Mas quanto mais tempo passa ao lado dele, Billie percebe que todo esse ódio, na verdade, era uma forma de mascarar uma atração inevitável.

4. Um romance fora de série (Kate Robb)

Legenda: "Um Romance Fora de Série" conta a história de uma protagonista que acaba dentro da sua série televisiva favorita. Foto: Divulgação/Verus.

Sabe quando às vezes tudo o que você mais deseja é que sua vida seja como uma série? Poder deixar os problemas de lado e viver um romance com seu personagem preferido era tudo que Brynn queria. No entanto, quando ela e seu colega de apartamento, Josh, acabam presos dentro de sua série preferida, ela percebe que pode ser muito mais desafiador criar o final perfeito.

Em "Um Romance Fora de Série", a autora Kate Robb constrói uma narrativa divertida e envolvente dentro da série adolescente Carson's Cove. Ao longo dos capítulos, Brynn e Josh vão descobrir muito sobre si mesmos e perceber que possuem mais vivências em comum do que esperavam.

5. Verão em Nova York (Alex Aster)

Legenda: Elle e Parker Warren vivem um namoro falso em "Verão em Nova York". Foto: Divulgação/Globo Livros.

Com proximidade forçada, troca de farpas e provocações, e até um namoro falso, o livro "Verão em Nova York" tem tudo para garantir uma leitura divertida e envolvente. A obra de Alex Aster acompanha o drama de Elle, que precisa terminar um roteiro milionário.

Mas quando se vê sem inspiração para continuar a escrita, reencontra Parker Warren, seu novo vizinho. Conhecido como "Solteirão Bilionário" da tecnologia, Parker pode ajudar Elle a romper com o bloqueio criativo.

Como contrapartida, ela precisa fingir um namoro com ele. Um acordo puramente profissional, na teoria, a fim de proteger a empresa de Parker. Porém, quanto mais convivem, mais percebem que a relação entre eles é muito mais verdadeira do que qualquer romance que já tiveram.

6. Os segredos de Rustler Mountain (Maisey Yates)

Legenda: Livro contém enredos como amor proibido e rixa entre famílias. Foto: Divulgação/Gutenberg.

Para quem prefere um romance ambientado em cidade pequena, "Os segredos de Rustler Mountain", de Maisey Yates, pode ser uma boa escolha. Recheado de clichês como amor proibido, rixa entre famílias e mocinho bad boy, a escrita busca capturar o leitor do começo ao fim.

Nessa história, Millie Talbot, uma solitária herdeira de uma linhagem de xerifes, está lutando para preservar a reputação de sua família. No entanto, seu caminho cruza com o de Austin Wilder, sempre associado a "garoto problema". Ele é marcado pela má fama de seus parentes e está na luta de reescrever a história do seu sobrenome.

Enquanto tentam concretizar esses objetivos pessoas, acabam se aproximando, evidenciando que os opostos realmente se atraem mesmo nos contextos mais diversos.

7. Quando menos se espera (Cara Bastone)

Legenda: O romance de Cara Bastone tem o enredo de aproximação com o irmão da melhor amiga. Foto: Divulgação/Instrínseca.

Eve Hatch não estava planejando engravidar e, definitivamente, não esperava descobrir sentimentos pelo irmão de sua melhor amiga. O que ela mais sonha no momento é poder retornar para sua rotina: decorar seu apartamento no Brooklyn, sair com sua melhor amiga de infância e ficar na zona de conforto.

No entanto, em "Quando menos se espera", de Cara Bastone, precisa lidar com a gravidez, enquanto recebe toda ajuda e suporte de Shep, o irmão mais velho de Willa.

Enquanto ela tenta resolver os dramas com Ethan, o pai do bebê, Eve vai ficando mexida com a presença de Shep e todos os seus gestos de cuidado. Ele leva comida para ela, ouve seus receios e lhe ajuda sempre que precisa. Nessa jornada, Eve vai precisar fazer uma escolha e o leitor acompanha tudo de camarote.

8. A Tática da Amizade (Stephanie Archer)

Legenda: "A Tática da Amizade" mostra um romance entre dois melhores amigos. Foto: Divulgação/Editora Paralela.

O livro "A Tática da Amizade", de Stephanie Archer, aborda a história de Darcy Andersen tentando aproveitar sua vida de solteira. Após um péssimo relacionamento, o maior desejo dela é ser livre, ir para festas e aproveitar sua juventude.

Mas enquanto tenta aprender a parecer confiante perto de homens, ela conta com a ajuda de seu melhor amigo, Hayden Owens. Seu confidente há anos e atual colega de apartamento, ela decide aceitar a ajuda dele nesse processo.

Porém, certas características dele começam a ficar cada vez mais evidentes para ele: Hayden é engraçado, bonito, carismático e, o melhor de tudo, compreensivo. É então que Darcy percebe que o parceiro ideal estava ao seu lado desde o começo.

9. Amor e outras conspirações (Mallory Marlowe)

Legenda: Romance gira em torno de uma produtora de webséries cética e um fanático por teorias da conspiração. Foto: Divulgação/Intrínseca.

Quando uma produtora de webséries cética precisa trabalhar com um fanático por teorias da conspiração, há grandes chances de dar errado. No entanto, Hallie Barret descobre que sair para procurar fantasmas e aliegíneas com Hayden Hargrove pode ser muito mais empolgante do que estava esperando.

"Amor e outras conspirações" é um romance de Mallory Marlowe cheio de clichês e reviravoltas. Após Haille ser dispensada pelo ex-namorado arrogante, percebe que nutrir uma obsessão pelo cara mais bonito que já viu na vida pode ser uma nova diversão e talvez até algo mais.

10. Uma fazenda com a magia do natal (Laurie Gilmore)

Legenda: O livro conta com o climinha de natal e de fim do ano. Foto: Divulgação/Intrínseca.

"Uma fazenda com a magia do natal", de Laurie Gilmore, é outra opção de livro para quem gosta de romances em cidades pequenas. Além disso, também conta com o climinha de natal e de fim de ano.

Nesta comédia romântica, Kira North acabou de comprar uma antiga fazenda de árvores de Natal. Apesar de ser um dos últimos empreendimentos que gostaria de reabrir, ela não tem muita escolha.

Mas enquanto sofre para gerir o novo negócio, recebe a ajuda de Bennett Ellis, que não consegue conter seu instinto de apoiar a ranzinza dona da fazenda que vende árvores de Natal. Com o tempo, os dois acabam descobrindo que esse encontro foi muito mais frutífero do que esperavam.