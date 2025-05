Como incentivar o interesse pela leitura? Veja 10 livros brasileiros de romance para jovens

Quando pensamos em livros românticos para jovens, muitos estão ambientados em cenários estrangeiros, como escolas americanas ou faculdades internacionais. Os romances ambientados em cenários brasileiros surgem trazendo identificação e representatividade. Para quem busca conhecer livros do gênero escritos por brasileiros, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 obras.

Na seleção, estão histórias mais conhecidas, como "Fazendo meu filme", da escritora Paula Pimenta, e "Quinze Dias", de Vitor Martins. Porém, também foram inseridos lançamentos, como "O roteiro do amor", de Ray Tavares, e "De volta para mim", da Bruna Vieira.

As histórias são leves, divertidas, com narrativas que fluem com facilidade e podem ajudar os leitores a saírem de uma ressaca literária ou até mesmo a começarem a se apaixonar por leitura.

Confira 10 livros de romance escritos por brasileiros

1. Balela (Solaine Chioro)

"Balela" é um livro que envolve namoro falso, briga de vizinhos e música brasileira. Escrito por Solaine Chioro, acompanha a história de Pietra após ser demitida. Enquanto precisa lidar com as dúvidas sobre o futuro, acaba mentindo para mãe sobre estar namorando. O pior de tudo? Pietra fala o nome do seu vizinho de porta: Eric.

Legenda: Livro "Balela", escrito pela brasileira Solaine Chioro, tem o enredo de "inimigo a amante" Foto: Reprodução

Enquanto mora com o padrinho e ex-integrante do grupo de pagode que emplacou “Balela”, uma música de sucesso dos anos 1990, a jovem precisa fingir um relacionamento falso com Eric. Os dois vão entrar em situações marcadas por cenas divertidas, confusões e, claro, muito romance.

Quantidade de páginas: 240 páginas

240 páginas Editora: Alt

Alt Onde comprar: Aqui

2. Fazendo meu filme (Paula Pimenta)

A série de livros "Fazendo meu filme" acompanha a protagonista Fani passando por diversos dramas da adolescência. Escrito por Paula Pimenta, a história chegou a ter uma adaptação ao cinema, em filme de mesmo nome. Ao todo, são quatro livros da série.

Legenda: A série de livros "Fazendo meu filme" acompanha a protagonista Fani Foto: Divulgação

O primeiro, intitulado "A estreia de Fani", aborda o cotidiano da protagonista, enquanto ela decide fazer um intercâmbio e morar um ano em outro país. Os capítulos são marcados por festas, conversas por telefone ou MSN, assim como pela própria realidade nos corredores da escola. Para ela, o mundo está cheio de possibilidades, assim como os amores.

Quantidade de páginas: 336 páginas

336 páginas Editora: Gutenberg

Gutenberg Onde comprar: Aqui

3. O Roteiro do Amor (Ray Tavares)

O livro "O Roteiro do Amor", de Ray Tavares, conta com o clássico clichê do "ódio ao amor". Na história, uma escritora e um roteirista precisam trabalhar juntos para fazer o trabalho "A trilha do coração" ser adaptado para as telas do cinema.

Legenda: Em "O Roteiro do Amor", os leitores acompanham a história de uma escritora e um roteirista precisam trabalhar juntos Foto: Divulgação

A dificuldade, no entanto, é encontrar um meio-termo: em que tanto o estúdio esteja satisfeito com as mudanças, quanto a autora do trabalho. A questão é que Verônica Nakamura escreveu o livro inspirado no noivo dela, Henrique, que foi embora cedo demais. Ela não quer que o arrogante e cínico Daniel Ortega estrague essa história de amor. Por isso, viaja com ele para uma mansão em Atibaia, que inspirou o livro, para garantir que tudo saia como ela espera.

Quantidade de páginas: 294 páginas

294 páginas Editora: Verus

Verus Onde comprar: Aqui

4. Complicado & Perfeitinho (Renan Bittencourt)

Em "Complicado & Perfeitinho", de Renan Bittencourt, o protagonista está acostumado a nunca fazer as coisas do jeito esperado. Sempre gostou das músicas erradas, dos filmes errados e dos programas de TV errados. No entanto, percebe que seu maior erro tenha sido se apaixonar pelo melhor amigo hétero.

Legenda: Protagonista de "Complicado e perfeitinho" se apaixona pelo melhor amigo hétero Foto: Divulgação

Mas é enquanto busca lidar com a turbulência de seus sentimentos, que percebe talvez não ser tão errado quanto imaginava e descobre que, bom, algumas regras precisam mesmo ser quebradas.

Quantidade de páginas: 336 páginas

336 páginas Editora: Seguinte

Seguinte Onde comprar: Aqui

5. Quinze Dias (Vitor Martins)

Em "Quinze Dias", livro de Vitor Martins, o jovem Felipe precisa lidar com a presença de Caio por duas semanas em seu apartamento. Isso porque a mãe dele concordou — sem consultá-lo antes! — em hospedar o garoto durante parte das férias de julho.

Legenda: O livro "Quinze Dias" foi escrito por Vitor Martins Foto: Divulgação

Felipe fica desesperado porque Caio foi sua primeira paixão de infância, e ele vai ter que enfrentar diversas inseguranças para interagir com o vizinho. Com a inesperada presença, os dois acabam se conhecendo mais e vivendo um novo romance.

Quantidade de páginas: 288 páginas

288 páginas Editora: Alt

Alt Onde comprar: Aqui

6. Um traço até você (Olívia Pilar)

Escrito por Olívia Pilar, o livro "Um traço até você" conta a história de Lina e de Elza. Enquanto Lina estuda em uma das melhores universidades do país, mora em um bairro de classe média alta de Belo Horizonte e está sempre se divertindo com os amigos, Elza é uma estudante do curso de Letras que escreve sobre a importância da luta por uma sociedade mais justa.

Legenda: Livro "Um traço até você" foi escrito por Olívia Pilar Foto: Divulgação

Após o caminho das duas se cruzarem, a dupla irá enfrentar medos e inseguranças, enquanto vivem uma história de amor inesquecível. A narrativa aborda temas como autodescoberta, assim como racismo e os desafios da vida adulta.

Quantidade de páginas: 288 páginas

288 páginas Editora: Intrínseca

Intrínseca Onde comprar: Aqui

7. Em Sintonia (Jéssica Anitelli)

O livro "Em Sintonia", de Jéssica Anitelli, apresenta aos leitores a história de Felipe, um jovem de 19 anos, enfrentando a pressão dos preparativos para o terceiro ano de ensino médio.

Legenda: O livro "Em Sintonia" foi escrito por Jéssica Anitelli Foto: Divulgação

Enquanto sobrevive e dramas e pegadinhas entre os vestibulandos, começa a se aproximar de Anita, uma nova aluna que não foi nem um pouco com a cara dele. No entanto, é durante a monitoria de química que os dois percebem que talvez possam estar se apaixonando. O único impeditivo são os assuntos mal resolvidos do passado de Anita.

Quantidade de páginas: 312 páginas

312 páginas Editora: Seguinte

Seguinte Onde comprar: Aqui

8. De volta para mim (Bruna Vieira)

O livro "De volta para mim", novo lançamento de Bruna Vieira, acompanha a história de Anita, uma fotógrafa que descobre não estar sozinha na capacidade de viajar no tempo e mudar o passado.

Legenda: "De volta para mim" é o novo lançamento de Bruna Vieira

Enquanto procura sua enigmática amiga Pietra, Anita viaja para Itália, levando muitas dúvidas sobre o que significa abandonar a própria história em busca de uma nova realidade. Nesse processo, ela acaba revivendo momentos felizes e traumas esquecidos, percebendo ter amigos leais e um amor que exige coragem.

Quantidade de páginas: 288 páginas

288 páginas Editora: Gutenberg

Gutenberg Onde comprar: Aqui

9. Desde que você partiu (Duda Riedel)

Para quem gostou do filme "Garota Mimada", o livro "Desde que você partiu", de Duda Riedel, pode ser uma boa opção de leitura. A história acompanha os dramas da jovem Maria Victória, que precisa enfrentar diversas questões: um pai distante, um namoro complicado e uma nova madrasta. Em meio a tudo isso, ainda vive o luto pela morte da mãe.

Legenda: Livro "Desde que você partiu", de Duda Riedel, é uma boa opção para quem gosta do filme "Garota Mimada" Foto: Divulgação

No entanto, após uma briga com seu pai, é enviada para um internato na França. Mesmo que não goste da medida, logo descobre que essa mudança é uma ótima oportunidade para fazer novos amigos e até viver um novo amor. Ao conhecer o charmoso e sensível Gabriel, percebe que não precisa atravessar os problemas da vida sozinha e que pode contar com outras pessoas.

Quantidade de páginas: 224 páginas

224 páginas Editora: Outro Planeta

Outro Planeta Onde comprar: Aqui

10. Recalculando a rota (Aimee Oliveira)

Moradora de uma periferia no Rio de Janeiro, Vivian precisa lidar com diversos desafios do cotidiano, enquanto percebe enfrenta a turbilhão de sentimentos envolvendo seu ex-namorado Vinícius. Os dramas românticos em "Recalculando a rota", de Aimee Oliveira, apenas aumentam após o jovem sofrer um acidente de moto.

Legenda: "Recalculando a rota" foi um livro escrito por Aimee Oliveira Foto: Divulgação

Sua mãe decide acolhê-lo para ajudar na recuperação. É nesse período que Vivian acaba percebendo que os sentimentos que acreditava estar no passado, talvez não estejam tão esquecidos assim. A narrativa tem muita música, samba, momentos alegres e novos começos.