Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Auto de Natal nordestino dirigido por cearense entra na Globoplay

Tradicional Baile do Menino Deus, realizado anualmente em Recife, terá versão audiovisual disponibilizada no streaming a partir do dia 27.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Artistas dançam no palco do espetáculo
Legenda: História de Jesus é misturada a elementos contemporâneos e tradições nordestinas no “Baile do Menino Deus”, dirigido pelo cearense radicado em Pernambuco Ronaldo Correia de Brito.
Foto: Hans Manteuffel / Divulgação.

Há mais de 20 anos, um Natal que mistura tradição popular e expressões culturais contemporâneas do Nordeste vem encantando e inspirando milhares de pessoas no Marco Zero de Recife.

Com direção do cearense Ronaldo Correia de Brito — nascido no município de Saboeiro, mas radicado em Pernambuco —, o tradicional “Baile do Menino Deus” terá versão especial disponibilizada na Globoplay a partir deste sábado (27).

Em entrevista ao Verso, Ronaldo — que é também um dos autores do auto natalino escrito em 1983 — fala da importância do registro audiovisual para divulgar a produção e destaca as novidades do espetáculo natalino ocorridas nas apresentações deste ano. 

Veja também

teaser image
Verso

Como detox digital e fim do ano estimulam autoconhecimento

teaser image
Diego Barbosa

Avó enfrenta desafios de locomoção para ver a neta cantar na janela do Natal de Luz

Múltiplos formatos

Em 2025, o “Baile do Menino Deus” foi encenado do dia 23 ao dia 25. Anualmente, ele é assistido presencialmente por mais de 70 mil pessoas, mas já explora diferentes formatos. 

A história, por exemplo, nasceu do encontro entre Ronaldo, o parceiro artístico Assis Lima e o compositor Zoca Madureira primeiro como texto e composições musicais. Um disco foi gravado e o espetáculo estreou em 1983.

Com o tempo, passou a ocupar o Marco Zero, virou paradidático do Ministério da Educação, e, antes mesmo da disponibilização atual na Globoplay, já inspirou dois filmes gravados durante a pandemia.

“Vivemos o tempo da comunicação audiovisual. Além de termos site, Instagram, Facebook, YouTube, realizamos filmes e transmissões por TV, streams”, explica Ronaldo. “Isso ajuda a mostrar às pessoas que não chegam ao Recife para assistir ao espetáculo e a divulgá-lo”, ressalta.

Artistas se apresentam no palco do espetáculo
Legenda: Da música à dança, diferentes artes compõem a produção natalina.
Foto: Hans Manteuffel / Divulgação

Valorização do Nordeste e da mistura

O grande alcance da ópera popular é, também, o de uma série de importantes mensagens natalinas. Isso porque o “Baile” foi criado para valorizar as tradições da época que são tipicamente brasileiras e nordestinas, em forma de resistência às comuns influências dos EUA e da Europa.

O espetáculo tem, como define o diretor e autor, um “pé no popular e outro na tradição”, no sentido de unir expressões contemporâneas da cultura — como danças urbanas e músicas modernas — com as brincadeiras natalinas tradicionais.

“Não apenas nesta edição, mas sempre houve uma tendência de incorporar ao espetáculo a cena contemporânea brasileira e mundial”, reconhece Ronaldo.

A trama mostra a busca de brincantes, os Mateus, pela casa onde nasceu o Menino Deus para realizar uma festa com Maria e José pela chegada dele. Um dos exemplos da “incorporação” citada pelo diretor é uma cena em que o Sol, a Lua e a estrela louvam o Menino.

“A música é antiga, tornou-se erudita pelo tempo. Para dançar o Sol convidamos um dançarino de popping (dança popularizada pelo cantor Michael Jackson que aposta em movimentos livres e ‘robóticos’). Duas bailarinas de formação clássica dançam Lua e Estrela. Um dos músicos, o saxofonista Spok, tem uma orquestra de frevo tipo jazz band. As músicas antigas ganharam arranjos modernos”
Ronaldo Correia de Brito
escritor e dramaturgo

Artistas dançam no palco do espetáculo
Legenda: 300 pessoas são vinculadas à produção do "Baile", com 70 artistas no palco.
Foto: Hans Manteuffel / Divulgação

Neste ano, a apresentação contou com algumas novidades. “Sempre convidamos cantoras e cantores em evidência, como Joyce Alane, uma estrela pop e regional, que acaba de concorrer ao Grammy Latino”, ilustraRonaldo.

“Estamos lançando cantores novos, bailarinos em ascensão de carreira, um grupo periférico de hip hop e breakdance, e investimos em nossa banda que é excelente”, segue o diretor, que finaliza: “Esse diálogo entre o tradicional e o contemporâneo é uma das marcas do Baile do Menino Deus”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de capa dos livros Os favoritos, A história por trás de cada beijo e Amor e outras conspirações para matéria sobre romance.
Verso

Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano

Obras misturam clichês e reviravoltas na medida certa.

Beatriz Rabelo
Há 1 minuto
Artistas dançam no palco do espetáculo
Verso

Auto de Natal nordestino dirigido por cearense entra na Globoplay

Tradicional Baile do Menino Deus, realizado anualmente em Recife, terá versão audiovisual disponibilizada no streaming a partir do dia 27.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Teuda Bara em foto feita em estúdio. Ela está de vestido longo. Tem cabelos longos e grisalhos. Na foto, ela sorrir.
Verso

Morre aos 84 anos a atriz Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Ela atuou em filmes como 'O Menino Maluquinho' e fez novelas como 'Meu Pedacinho de Chão'.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Beatriz Rabelo
25 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos: à esquerda, imagem de quatro mulheres (Geórgia Costa Araújo, Natália Maia, Joana Mariani e Socorro Acioli) dentro da parte interna da cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio; à direita, fotografia da parte externa da cabeça.
Verso

História do Santo Antônio sem cabeça em Caridade, no Ceará, inspira filme

Futura adaptação para o cinema do livro "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, deve ser gravada em 2026.

João Gabriel Tréz
25 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia em plano médio, estilo selfie, tirada em um corredor de hospital. Em primeiro plano, uma mulher loira de óculos sorri para a câmera, vestindo uma camiseta branca e um gorro de Papai Noel. Ao fundo, o corredor está repleto de voluntários também usando gorros de Natal e, em sua maioria, camisetas vermelhas. Alguns usam máscaras de proteção facial. À esquerda, uma mulher de vermelho segura sacolas com o que parecem ser presentes ou suprimentos. Mais ao fundo, o grupo se organiza em fila; um homem segura um violão, sugerindo uma apresentação musical ou visita de caridade. O ambiente possui iluminação hospitalar branca, paredes claras e, à direita, é possível ver uma maca metálica estacionada. O clima é de solidariedade e celebração natalina em um ambiente de saúde.
Verso

Cearense passa o Natal em hospitais há 20 anos para levar alegria a internados

Rosane Azevedo é uma das 500 voluntárias do projeto Natal de Amor, em Fortaleza.

Diego Barbosa
25 de Dezembro de 2025
Silhueta em close-up de duas pessoas sentadas em uma sala escura, possivelmente um cinema ou auditório. À esquerda, vê-se o perfil de uma criança e, à direita, o perfil de um adulto com o cabelo preso em um coque, que parece gesticular com a mão enquanto conversa com a criança. Ao fundo, uma tela de projeção brilhante exibe uma imagem colorida e levemente desfocada, criando um contraste acentuado com as figuras em primeiro plano.
Verso

Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

A norma considera o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma selfie em ângulo levemente inclinado captura um grupo alegre de sete mulheres de diversas idades dentro de um vagão de metrô. Elas estão sorridentes, algumas sentadas e outras em pé, transmitindo um clima de amizade e descontração. Ao fundo, através da janela do trem, vê-se o movimento do lado de fora e outros passageiros. A iluminação é natural, vinda das janelas do vagão.
Verso

Amigas de metrô trocam presentes de Natal após se conhecerem durante viagens

Encontro natalino aconteceu na última semana de novembro e renovou a inusitada amizade.

Diego Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Uma fotografia colorida, capturada de um ângulo levemente elevado, mostra uma mesa de jantar redonda de madeira clara decorada com temática natalina. A cena transmite uma atmosfera aconchegante e acolhedora, com iluminação quente vinda de pendentes rústicos.
Ana Karenyna

Mesa de Natal sem excessos e com beleza

Montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes.

Ana Karenyna
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma foto noturna em ambiente externo. Em primeiro plano e sentada, está Dona Marilene, uma mulher idosa de pele clara e cabelo grisalho, sorrindo gentilmente para a câmera. Ela usa uma blusa escura de manga curta. Atrás dela, em pé, está Ana Emilly, uma jovem de pele morena, cabelo cacheado e óculos, com um sorriso aberto e a mão na cintura. Ela veste um traje de Natal composto por uma bata branca e um xale vermelho e dourado, além de um gorro de Papai Noel vermelho e branco. Elas estão abraçadas, com o braço de Dona Marilene no ombro de Ana Emilly. O fundo está desfocado (bokeh), com luzes de Natal amarelas e vermelhas e a silhueta de outras pessoas e uma barraca iluminada.
Diego Barbosa

Avó enfrenta desafios de locomoção para ver a neta cantar na janela do Natal de Luz

Dona Marilene da Costa acompanha Emilly há pelo menos 12 anos e reacende gosto pela magia natalina.

Diego Barbosa
23 de Dezembro de 2025
Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo
Verso

Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo

Busca por ingressos fez quadrilha falsificar bilhetes.

João Lima Neto
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o ator Wagner Moura em atuação no filme O Agente Secreto, ao lado de um fusca amarelo, em uma paisagem no sertão nordestino.
Verso

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

A publicação também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia em close-back de uma mesa de madeira em primeiro plano, onde se vê uma caneca cinza e um pequeno cesto de corda contendo um smartphone, um smartwatch e fones de ouvido. Ao fundo, de forma desfocada, uma mulher está sentada confortavelmente lendo um livro físico.
Verso

Como detox digital e fim do ano estimulam autoconhecimento

Período de intensa demanda por cumprimento de metas, encontros sociais e consumo é propício para refletir sobre a presença digital.

João Gabriel Tréz
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem de muitos despertadores analógicos de estilo clássico, com caixas pretas e mostradores brancos, preenchendo o quadro contra um fundo escuro. O relógio em destaque no centro está marcando aproximadamente 7h00. A imagem evoca a sensação de tempo, pressa, ou multiplicidade.
Elaine Quinderé

Quando eu parei, o tempo me encontrou

Minha vida pediu pausa e o que eu aprendi sobre o tempo e os recomeços possíveis.

Elaine Quinderé
21 de Dezembro de 2025
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Verso

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Após se aposentar, cantor participou do documentário 'Vou Rifar Meu Coração' (2011), sobre a música brega brasileira.
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

Além do sucesso na música brega nos anos 70, Castilho se tornou nacionalmente conhecido por assassinar brutalmente a ex-esposa, Eliane de Grammont, em 1981.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
20 de Dezembro de 2025
Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?
Silvero Pereira

Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?

É revoltante que em 2025, ainda que amparados pela legislação, soframos com a homofobia de sempre.

Silvero Pereira
19 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas, em camisa azul clara, assina um documento em um pódio durante cerimônia, cercado por um grupo diverso de pessoas em um salão com painéis de madeira e brasão oficial.
Verso

Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

Oficialização ocorreu nesta sexta (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
19 de Dezembro de 2025