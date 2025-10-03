Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

O escritor Ronaldo Correia de Brito se consagrou como o único cearense finalista da 18ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Com o emocionante livro "Rio Sangue", lançado pela editora Alfaguara, concorre na categoria "Melhor Romance de 2024". Os vencedores serão anunciados no dia 24 de novembro e levarão prêmio de R$ 200 mil.

A premiação, considerada a maior do Brasil para publicações do gênero, selecionou dez obras para essa categoria e outras dez para "Melhor Romance de Estreia de 2024". Ao todo, concorreram 323 livros. Foram:

158 obras inscritas em "Melhor Romance de 2024";

165 obras inscritas em "Melhor Romance de Estreia de 2024".

Entre os finalistas, há autores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraná.

A premiação é organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo.

Veja também Verso Livro conta a história do Ceará e do Brasil Colonial em saga nas ribeiras do rio Jaguaribe Verso Baiano finalista do Jabuti mistura realismo mágico e elementos do Nordeste em novo romance

Confira os 10 finalistas da categoria 'Melhor Romance de 2024'

Dentre os finalistas de "Melhor Romance de 2024", estão:

Os grandes carnívoros, de Adriana Lisboa - Editora Alfaguara

No muro da nossa casa, de Ana Kiffer - Editora Bazar do Tempo

Guerra I - Ofensiva paraguaia e reação aliada novembro de 1864 a março de 1866, de Beatriz Bracher - Editora 34

Vento vazio, de Marcela Dantés - Editora Companhia das Letras

Escalavra, de Marcelino Freire - Editora Record

A árvore mais sozinha do mundo, de Mariana Salomão Carrara - Todavia Editora

Casa de família, de Paula Fábrio - Editora Companhia das Letras

Rio sangue, de Ronaldo Correia de Brito - Editora Alfaguara

Ressuscitar mamutes, de Silvana Tavano -Editora Autêntica Contemporânea

Krakatoa, de Veronica Stigger - Todavia Editora

Qual história de 'Rio Sangue'?

O livro "Rio de Sangue" (2024) acompanha a história de José e João, cuja família se muda do norte de Portugal para tentar fazer dinheiro na colônia. Eles desembarcam em Pernambuco, mas o mais velho acaba sendo ordenado padre contra sua a própria vontade. O mais novo, atrevido e violento, tem que enfrentar sua própria sina.

Ao longo da trama, a família se desloca ao Ceará. "Essa saga familiar é entremeada com a convivência e os conflitos com os povos originários, os indígenas, sobretudo com os cariris e jucás, e com os africanos que chegaram aqui escravizados", explicou Ronaldo, em vídeo compartilhado no Instagram.

Com a obra, buscou construir um retrato do Brasil, evidenciando diversas marcas que atravessam nossa história, como colonialismo, violência, feminicídio e desigualdade social.

Quem é Ronaldo Correira de Brito?

O escritor Ronaldo Correira de Brito nasceu em Saboeiro, no Ceará, em 1951. Morador de Recife, é médico e escritor, sendo conhecido por suas peças teatrais. Além disso, também publicou contos, romances e crônicas.

Autor de livros como "O amor das Sombras", "Dora sem véu" e "Galileia", já teve obras traduzidas para o francês, espanhol, italiano e hebraico.