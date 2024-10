'Rio Sangue' recria o Nordeste, o sertão e o mundo

“Conte-me uma história”. Assim começa “Rio Sangue”, novo romance do cearense Ronaldo Correia de Brito — nascido em Saboeiro e criado no Crato. E não é qualquer história que se conta nesse livro. É uma saga extraordinária sobre a formação do Nordeste brasileiro, com todas as brutalidades e algumas bonitezas capazes de explicar o que somos e de que barro viemos.

José e João eram ainda meninos de tudo quando desembarcaram no Recife, vindos do norte de Portugal. A família chega ao Brasil-Colônia com toda a ganância nas narinas. José se torna padre, mesmo com certo desgosto; João vira o cão do segundo livro, desbravador embrutecido sob o solzão dos trópicos. Pobre-rica Catarina nas mãos desse homem.

Metidos em uma peleja sem fim, os irmãos são personagens inesquecíveis em um drama de contrastes. Um vacilante nas suas crenças, mas com uma queda para a delicadeza; o outro rude e interesseiro, sem pena, cheiro de morte nas ventas, nem aí para os extermínios e as dores do mundo.

Nas beiradas do mesmo rio de ingazeiras e narrações, vemos Páscoa — um dia no paraíso dos jucás, ela foi a indígena Micaela — e o negro Kayin, carregado por seus orixás e as feridas acesas da escravidão do Brasil. Ele também recebe outro batismo: passa a se chamar Fabião, vaqueiro como o Fabiano retirante de “Vidas Secas”.

De olhos fechados para o pecado e carne trêmula de todas as tentações, o padre faz dez meninos com Páscoa. E não se fala sobre isso debaixo daquela cumeeira. Só as réstias do sol que invadem a casa sabem dos segredos inconfessáveis.

"Seguiu até o Icó, onde em nome da moral cristã e da pureza da fé julgou os acusados de mancebia, de costumes judaicos e de possessão diabólica". Aqui se conta como o mesmo José, entre o pecado e as fraquezas do corpo, comunga a hipocrisia em julgamento da Santa Inquisição. O pecador na pele de autoridade perversa da Igreja Católica Apostólica Romana.

“Rio Sangue” é um livro com a marca do extraordinário escritor e médico cearense radicado no Recife. Um lançamento da editora Alfaguara que chega como candidato a todas as listas de romances obrigatórios sobre a dramática formação do Brasil. Um mar de histórias que escorre pelos sertões de fora e sertões de dentro.

Comovido, este romeiro do Cariri recomenda, com todos os vivas e salvas de fogos, a leitura deste épico do conterrâneo Ronaldo Correia de Brito. Sim, o “Rio Sangue” também banha o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

