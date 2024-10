Padre Cícero é o maior prefeito do Brasil de todos os tempos

Em prosa com o amigo cearense Paulo Quezado, o maior contador de histórias do Nordeste brasileiro, chegamos a uma conclusão, nesta semana democrática das eleições municipais: Padre Cícero, além de santo na escolha direta e popular do povo nordestino, foi o maior prefeito que o país já teve. Ninguém bate o filho do Crato que reinou em Juazeiro.

“Quem leva, até hoje, mil topics por dia para a cidade?”, indaga o célebre advogado caririense nascido em Aurora. De fato, meu Padim provê o município, com impulsos diários à sua economia, até agora. O mandato que começou em 1911 não tem fim, é eterno. Os prefeitos ocasionais da política convencional e terrena são apenas síndicos, inspetores de quarteirão, mestres-de-obra, pastoreadores etc.

Há mais de cem anos, Cícero dava lições ecológicas mais importantes do que toda a plataforma dos candidatos a prefeitos de hoje. Repare nos dez mandamentos do homem, preocupado com a crise climática permanente do Ceará e do Nordeste:

1 - Não derrube o mato nem mesmo um só pé de pau.

2 - Não toque fogo no roçado nem na caatinga.

3 - Não cace mais e deixe os bichos viverem.

4 - Não crie o boi nem o bode soltos; faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer.

5 - Não plante em serra acima nem faça roçado em ladeira muito em pé; deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.

6 - Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva.

7 - Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja com pedra solta.

8 - Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só.

9 - Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca.

10 - Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá o que comer. Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão todo vai virar um deserto só.

Mesmo em 2024, quando o tema do aquecimento global é obrigatório, a maioria dos políticos nem toca no assunto — muitos preferem ajudar a tocar fogo nas matas restantes.

Estou de acordo com o conterrâneo ilustre do Cariri. Prefeito maior que o Padre Cícero nunca houve, prefeito melhor nunca haverá. Com todo respeito e vênia do excelentíssimo Graciliano Ramos, cuja gestão em Palmeiras dos Índios, Alagoas, foi exemplar no zelo com a coisa pública. Prestava conta até de um alfinete comprado com dinheiro do contribuinte, conforme deixou registrado em obra literária. O Velho Graça, porém, não tinha paciência para as chateações da política administrativa. Ficou apenas de 1929 a 30 na prefeitura.

Entre eleições e nomeações, Padre Cícero governou Juazeiro do Norte por 15 anos — mandatos com intervalos —, segundo o professor e pesquisador Renato Casimiro.

Bom voto a todos, com democracia e juízo, para não entregar prefeituras a qualquer marreteiro de Internet.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

