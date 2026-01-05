Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards
Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.
O diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, comentou sobre a entrega do prêmio de "Melhor Filme Internacional" no Critics Choice Awards. No domingo (4), o longa brasileiro venceu a categoria, mas a entrega foi feita no tapete vermelho, ao invés de ser durante a cerimônia televisionada, como acontecia em edições anteriores.
“Lamento muito que o prêmio tenha sido dado no tapete vermelho. Mas enfim, foi dado. E a gente está muito feliz com a repercussão internacional e a repercussão no Brasil também”, declarou Kleber à repórter Cleide Klock, da Caras.
A entrega aconteceu sem possibilidade do diretor dar um discurso de agradecimento. No momento, uma repórter da premiação informa a vitória e Kleber aparenta surpresa com anúncio.
Como uma forma de remediar a situação, os organizadores colocaram Kleber Mendonça e o ator Wagner Moura para apresentar a principal categoria da noite, a de "Melhor Filme".
Repercussão negativa
Logo que a entrega foi realizada no tapete vermelho, diversos internautas criticaram o procedimento, lembrando que o filme "Emilia Pérez" teve destaque na transmissão ao vivo. O filme vencedor da edição passada era uma coprodução de México e França com atores estadunidenses no elenco.
Veja também
Um dos editores do BuzzFeed se manifestou sobre o caso: "Eu absolutamente odeio que o E! esteja aleatoriamente anunciando categorias 'menos importantes' do Critics Choice Awards ao vivo no tapete vermelho".
Enquanto outros internautas escreveram: "O fato do diretor de "O Agente Secreto" e Wagner Moura subirem ao palco para anunciar o vencedor de melhor filme, mas não para receber o prêmio, mesmo tendo ganhado o de melhor filme internacional, é uma tremenda falta de respeito. Não faz sentido nenhum".