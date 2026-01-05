Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:34)
Verso
Imagem de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no Critics Choice Awards.
Legenda: Kleber Mendonça e Wagner Moura fizeram a entrega da categoria "Melhor Filme".
Foto: Kevin Winter/Getty Images North America/ Getty Images via AFP.

O diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, comentou sobre a entrega do prêmio de "Melhor Filme Internacional" no Critics Choice Awards. No domingo (4), o longa brasileiro venceu a categoria, mas a entrega foi feita no tapete vermelho, ao invés de ser durante a cerimônia televisionada, como acontecia em edições anteriores. 

Lamento muito que o prêmio tenha sido dado no tapete vermelho. Mas enfim, foi dado. E a gente está muito feliz com a repercussão internacional e a repercussão no Brasil também”, declarou Kleber à repórter Cleide Klock, da Caras.

A entrega aconteceu sem possibilidade do diretor dar um discurso de agradecimento. No momento, uma repórter da premiação informa a vitória e Kleber aparenta surpresa com anúncio.

Como uma forma de remediar a situação, os organizadores colocaram Kleber Mendonça e o ator Wagner Moura para apresentar a principal categoria da noite, a de "Melhor Filme". 

 

“O fato de nós termos apresentado o Melhor Filme, de certa forma, amenizou uma falta de atenção da Critics Choice Association com uma das grandes safras históricas de cinema feito fora dos Estados Unidos — num momento político do país, onde o elemento estrangeiro tem sido muito debatido. Teria sido importante destacar o cinema internacional, com uma apresentação no palco dos indicados. Mas, de toda forma, está tudo certo”, disse o diretor em nota enviada ao Metrópoles.

Repercussão negativa

Logo que a entrega foi realizada no tapete vermelho, diversos internautas criticaram o procedimento, lembrando que o filme "Emilia Pérez" teve destaque na transmissão ao vivo. O filme vencedor da edição passada era uma coprodução de México e França com atores estadunidenses no elenco. 

Veja também

teaser image
Verso

Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

teaser image
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

Um dos editores do BuzzFeed se manifestou sobre o caso: "Eu absolutamente odeio que o E! esteja aleatoriamente anunciando categorias 'menos importantes' do Critics Choice Awards ao vivo no tapete vermelho".

Enquanto outros internautas escreveram: "O fato do diretor de "O Agente Secreto" e Wagner Moura subirem ao palco para anunciar o vencedor de melhor filme, mas não para receber o prêmio, mesmo tendo ganhado o de melhor filme internacional, é uma tremenda falta de respeito. Não faz sentido nenhum". 

Assuntos Relacionados
Imagem de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no Critics Choice Awards.
Verso

Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.

Redação
Há 42 minutos
Cena do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026

O filme é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Redação
Há 1 hora
O ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho posam no palco do Critics Choice Awards, com Kleber segurando um envelope enquanto Wagner sorri ao seu lado. Ambos vestem ternos pretos elegantes em uma composição solene sobre um fundo avermelhado e azulado com luzes desfocadas.
João Gabriel Tréz

Maneira de premiar 'O Agente Secreto' vai além de 'gafe' ou 'desatenção'

Longa brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards, mas não teve momento de celebração no palco.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Wagner Moura à esquerda e Klebler Mendonça Filho à direita.
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

O ator apresentou a principal categoria da noite ao lado do diretor Klebler Mendonça Filho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Jimmy Kimmel, o apresentador de talk show, sorrindo e sentado em sua mesa, com um cenário noturno de arranha-céus ao fundo.
Verso

Jimmy Kimmel ironiza e 'agradece' Trump em premiação

Apresentador venceu categoria no Critics Choice Awards.

Redação
05 de Janeiro de 2026
ator Timothée Chalamet levantando o troféu do prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards. ele fala ao microfone.
Verso

Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

Ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também foi premiado.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Capa do álbum 'Sons de Fortal - O Fino da Cidade'.
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

Coletânea é o primeiro lançamento do selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior, e reúne material produzido durante a primeira edição do projeto 'O Sonho e o Som'.

Ana Beatriz Caldas
04 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados

“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Wagner Moura foi um dos destaques de janeiro do The Hollywood Reporter.
Verso

Wagner Moura critica pressão para perder sotaque em Hollywood

Ator falou à imprensa dos EUA sobre identidade e carreira internacional.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Uma montagem de três imagens de divulgação de filmes brasileiros: o curta 'Amarela' à esquerda, que mostra uma jovem nipobrasileira em close; no meio o longa 'O Agente Secreto', com Wagner Moura falando em um orelhão amarelo; e à direita o documentário 'Yanuni', cuja imagem mostra uma mulher indígena olhando para cima em meio à folhagem. Pequenas silhuetas da estatueta do Oscar decoram as extremidades e o centro da imagem, sugerindo uma temática de premiação cinematográfica.
Verso

Sete filmes e profissionais brasileiros que podem ser indicados ao Oscar em 2026

Brasil pode ter destaque em várias categorias na premiação mundial do cinema além do favorito “O Agente Secreto”

João Gabriel Tréz
03 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ser premiados no Critics Choice Awards, neste domingo (4)

Longa de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias, e baiano disputa mais uma por papel em série estadunidense.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Ana Beatriz Caldas
01 de Janeiro de 2026
Praia de Iracema.
Verso

Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Réveillon Fortaleza 2026.
Verso

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem gerada por IA que mostra uma mesa de Réveillon decorada com estrelas douradas apresenta uma tábua de frios centralizada, onde queijos, frutas e petiscos rodeiam um pequeno relógio decorativo. Balões dourados e brancos flutuam sobre a composição, que inclui taças de cristal, velas acesas e um globo espelhado sob uma iluminação quente e festiva.
Ana Karenyna

O tempo como decoração na mesa de ano novo

Inspire-se para receber o ano com a calma e o brilho que cada instante merece.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mulher vestida de branco bebendo uma taça de vinho verde em um cenário de casa, com prateleiras de utensilios de cozinha.
Ana Karenyna

A arte de receber: mais presença, menos perfeição

Confira dicas para anfitrionar bem nas celebrações em casa.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana
Verso

Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana

Cantor agradeceu pelo apoio ao longo da carreira no primeiro dia do Réveillon de Fortaleza.

Redação
30 de Dezembro de 2025