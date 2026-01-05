Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

O diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, comentou sobre a entrega do prêmio de "Melhor Filme Internacional" no Critics Choice Awards. No domingo (4), o longa brasileiro venceu a categoria, mas a entrega foi feita no tapete vermelho, ao invés de ser durante a cerimônia televisionada, como acontecia em edições anteriores.

“Lamento muito que o prêmio tenha sido dado no tapete vermelho. Mas enfim, foi dado. E a gente está muito feliz com a repercussão internacional e a repercussão no Brasil também”, declarou Kleber à repórter Cleide Klock, da Caras.

A entrega aconteceu sem possibilidade do diretor dar um discurso de agradecimento. No momento, uma repórter da premiação informa a vitória e Kleber aparenta surpresa com anúncio.

Como uma forma de remediar a situação, os organizadores colocaram Kleber Mendonça e o ator Wagner Moura para apresentar a principal categoria da noite, a de "Melhor Filme".

“O fato de nós termos apresentado o Melhor Filme, de certa forma, amenizou uma falta de atenção da Critics Choice Association com uma das grandes safras históricas de cinema feito fora dos Estados Unidos — num momento político do país, onde o elemento estrangeiro tem sido muito debatido. Teria sido importante destacar o cinema internacional, com uma apresentação no palco dos indicados. Mas, de toda forma, está tudo certo”, disse o diretor em nota enviada ao Metrópoles.

Repercussão negativa

Logo que a entrega foi realizada no tapete vermelho, diversos internautas criticaram o procedimento, lembrando que o filme "Emilia Pérez" teve destaque na transmissão ao vivo. O filme vencedor da edição passada era uma coprodução de México e França com atores estadunidenses no elenco.

Um dos editores do BuzzFeed se manifestou sobre o caso: "Eu absolutamente odeio que o E! esteja aleatoriamente anunciando categorias 'menos importantes' do Critics Choice Awards ao vivo no tapete vermelho".

Enquanto outros internautas escreveram: "O fato do diretor de "O Agente Secreto" e Wagner Moura subirem ao palco para anunciar o vencedor de melhor filme, mas não para receber o prêmio, mesmo tendo ganhado o de melhor filme internacional, é uma tremenda falta de respeito. Não faz sentido nenhum".