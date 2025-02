Karla Sofía Gascón é afastada de campanha de 'Emilia Pérez' ao Oscar após posts xenofóbicos, diz revista

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do filme 'Emilia Pérez', não deve mais participar da campanha do longa até o Oscar 2025. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, que aponta na decisão a motivação da ligação entre a atriz e uma série de publicações de teor racistas e xenofóbicos feitos por ela entre 2020 e 2021 em uma rede social.

Até então, a programação de eventos apontava que Sofía receberia uma homenagem no Virtuosos Award em festival de Santa Barbara, nos EUA, onde a atriz brasileira Fernanda Torres também seria homenageada. No entanto, por conta das últimas entrevistas concedidas pela atriz sem a coordenação da Netflix, a participação dela nos eventos em Los Angeles teria sido cancelada.

Conforma apuração do The Hollywood Reporter, a atriz espanhola ainda pode comparecer ao Goya 2025, premiação apontada como a versão do Oscar feita pela Espanha, que será realizada no sábado (8). A revista apontou que alguns dos comportamentos de Karla Sofía Gascón não são vistos como problemáticos na Europa.

Alguns dos anúncios publicitários que promovem 'Emilia Pérez' já retiraram a imagem da atriz. Segundo informações da imprensa norte-americana, outros membros do elenco devem receber mais destaque nas próximas semanas.