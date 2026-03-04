O que Breno e Juliano viram e o que combinaram de fazer após o Quarto Secreto do BBB 26?

Depois de passarem o dia como "telespectadores" do Big Brother Brasil 26 no Quarto Secreto, Breno e Juliano Floss devem retornar à casa mais vigiada do Brasil ainda nesta quarta-feira (4), a tempo de participar da festa da Líder Samira.

No cômodo especial, benefício do Paredão Falso, os dois tiveram acesso a diálogos de aliados e adversários e combinaram novas estratégias para movimentar o game, como, por exemplo, provocar o grupo do quarto "Sonho de Voar" com apelidos envolvendo formigas, em alusão ao discurso de "eliminação" de Tadeu Schmidt na terça-feira (3).

Eles também conversaram sobre seus parceiros de jogo, como Samira, Milena, Ana Paula Renault, Babu Santana e Leandro Boneco, e prometeram vingança contra os rivais Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele.

"Eu estou me sentindo um vilão. [...] As vítimas são as formigas", brincou Juliano.

A seguir, veja os principais destaques do Quarto Secreto do BBB 26.

Quais conversas importantes Breno e Juliano ouviram no Quarto Secreto?

Babu criticando postura de Ana Paula no 'Barrados no Baile'

Juliano ouviu Babu reclamar da atitude de Ana Paula de dormir em vez de cumprir o desafio da dinâmica "Barrados no Baile". "Cada um faz o que quer", opinou o dançarino.

Babu conversando com grupo rival

Juliano também se revoltou ao ver Babu conversar com os rivais do quarto "Sonho de Voar". "Você odeia a Palestrinha, odeia o Coronel, odeia a Marciele e odeia o Jonas. Eu sei o porquê dos quatro ódios dele. Não faz sentido. Nossa, Breno, não estou gostando dessa conversa, não estou achando legal", se surpreendeu.

O brother entendeu que o ator pode estar se aproximando do outro grupo por achar que os integrantes do quarto da "Eternidade" estão fracos.

Boneco afirmando que vai demorar a votar em Milena

Breno ouviu Leandro Boneco afirmar que continua focado em votar no grupo de Jonas e Cowboy. "Ele falou que vai demorar muito, por exemplo, a votar na Milena, que a conexão com ela nem é de jogo, é ancestral. Ele tem um respeito grande por ela", disse o pipoca.

Grupo de Cowboy afirmando que Ana Paula terá de 'recalcular rota'

Breno ouviu Cowboy dizer que o grupo de Ana Paula teria de recalcular rota com a "saída" dele do reality e que acha que a fala sobre o pai da jornalista não "colou" fora da casa. "Ele sabia que era algo grave", pontuou o biólogo.

Samira conversando com Boneco

Os dois também ouviram Samira conversando com Boneco e opinaram que a sister é "mais inteligente" do que pensam. "Às vezes, ela solta umas coisas avoadas, mas ela entende as coisas", disse Breno. "Ela é muito inteligente. O Boneco está em choque", disse Juliano.

Eles, depois, combinaram de alertar à colega que o produtor cultural não foi grosso com ela, apenas enfático.

O que Breno e Juliano combinaram de fazer após o Quarto Secreto?

A dupla planejou mentir para os adversários e falar que foi para a Casa de Vidro e teve acesso a informações externas. "Eles estão muito de boa aqui. Se a gente mente que vimos pessoas e cartazes, não precisamos dar detalhes. Falamos: 'a gente viu pessoas'", instigou Juliano. "Foge da conversa e deixa eles fritarem", topou Breno.

Eles também cogitaram combinar votos para emparedar Jonas e Marciele esta semana. "Os dois no mesmo [Paredão] ou qualquer um deles", sugeriu o influenciador. "Desde que vão os dois", enfatizou o biólogo.

Além disso, concordaram em contar todas as informações que conseguiram para o grupo "Eternidade", enquanto que o clã de Babu só saberá que precisa manter o foco em Cowboy e companhia.