‘Vou ficar deitadinha’, diz Ana Paula sobre desafio do Barrado no Baile
Ana Paula não iniciou o desafio.
Líder da semana do Big Brother Brasil (BBB 26), Maxiane penalizou com o desafio do Barrado no Baile da Festa do Líder a participante Ana Paula Renault, na noite desta quarta-feira (4).
Assim como no castigo passado, o desafiado deveria colorir uma grande imagem do líder. Ana Paula não se mostrou muito preocupada com a dinâmica.
"Eu vou ficar deitadinha, bonitinha. Se bem, que eu posso fazer minha própria arte, né?", disse a participante.
Pouco tempo depois, deitada ao lado do desenho, ela seguiu falando sozinha: "Eu devia ter falado um palavrão, né? Sou burra! Tenho que pensar nas coisas antes de fazer... Chegar com palavrão amanhã! Amanhã! Depois da festa eu vou acordar".
SOBRE A FESTA
Maxiane ganhou uma Festa do Líder pensada sob medida, com o universo pop como fio condutor — uma referência direta à sua carreira como influenciadora digital e modelo.
No cardápio, Maxiane levou suas origens para a mesa. O prato principal será uma caldeirada de peixe, camarão e lula, acompanhada de opções como mini cuscuz recheado com frango e sorvete de tapioca.
Para completar, a festa também reserva momentos de emoção, com lembranças do filho e da avó da Líder, além de comidas que carregam significado afetivo para a sister.
REAÇÃO DE ANA PAULA