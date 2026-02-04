‘Vou ficar deitadinha’, diz Ana Paula sobre desafio do Barrado no Baile

Líder da semana do Big Brother Brasil (BBB 26), Maxiane penalizou com o desafio do Barrado no Baile da Festa do Líder a participante Ana Paula Renault, na noite desta quarta-feira (4).

Assim como no castigo passado, o desafiado deveria colorir uma grande imagem do líder. Ana Paula não se mostrou muito preocupada com a dinâmica.

"Eu vou ficar deitadinha, bonitinha. Se bem, que eu posso fazer minha própria arte, né?", disse a participante.

Pouco tempo depois, deitada ao lado do desenho, ela seguiu falando sozinha: "Eu devia ter falado um palavrão, né? Sou burra! Tenho que pensar nas coisas antes de fazer... Chegar com palavrão amanhã! Amanhã! Depois da festa eu vou acordar".

Veja também Zoeira Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo' Zoeira Sonia Abrão diz que Sarah Andrade voltou para o BBB 'mais ridícula' e 'caricata' Zoeira BBB 26: Maxiane celebra liderança com festa pop que mistura internet, moda e raízes nordestinas

SOBRE A FESTA

Maxiane ganhou uma Festa do Líder pensada sob medida, com o universo pop como fio condutor — uma referência direta à sua carreira como influenciadora digital e modelo.

No cardápio, Maxiane levou suas origens para a mesa. O prato principal será uma caldeirada de peixe, camarão e lula, acompanhada de opções como mini cuscuz recheado com frango e sorvete de tapioca.

Para completar, a festa também reserva momentos de emoção, com lembranças do filho e da avó da Líder, além de comidas que carregam significado afetivo para a sister.

REAÇÃO DE ANA PAULA