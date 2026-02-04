Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo'
Sister confrontou a colega de confinamento na manhã desta quarta-feira (4).
Ana Paula confrontou Sarah logo no início da manhã desta quarta-feira (4), horas após permanecer na disputa do Paredão do BBB 26, e prometeu embate nos próximos dias. "Acorda para o jogo, tá? Beijo, Sarinha! Se depender de mim, a sua vida aqui será um inferno!", disse ela em leve discussão entre as duas.
Em resposta, Sarah afirmou não ter medo de Ana Paula e continuou a própria rotina matinal no banheiro enquanto ouvia os argumentos da rival.
"Que horas eu falei que é para você ter medo? Falei só que é para você arrumar sua própria história, não ficar se utilizando dos outros para tentar ter enredo e aparecer aqui dentro. Acorda para o jogo!", continuou Ana Paula.
Sarah, no entanto, não continuou com o assunto. "Beijo, gata. Ótimo dia para você!", disse a veterana.
Já Ana Paula demonstrou interesse em prolongar o tema: "Para você não! Dependendo de mim, vai ser igual você falou. Que a convivência comigo é muito ruim...", finalizou.
Sarah repercute com Sol Vega
Fora do mesmo ambiente que Ana Paula, Sarah desabafou com Sol Vega, uma das aliadas que cativou na edição até agora. "Tudo que eu quero é que ela faça da minha vida um inferno, porque aí ela vai se entregando e o povo vai vendo como ela é", afirmou.
Mais cedo, Sarah conversou com Sol sobre o resultado do último Paredão. Brigido foi o eliminado da noite, fato que resultou na permanência de Ana Paula e Leandro na casa do Big Brother.
As duas questionaram o significado do discurso de Tadeu Schmidt e ainda disseram não acreditar em uma força absoluta de Ana Paula diante do público.