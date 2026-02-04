Rock In Rio anuncia duas bandas para o Dia do Rock; confira

O Rock In Rio anunciou, na noite dessa terça-feira (3), duas atrações que irão se apresentar no Dia do Rock, em 5 de setembro. São elas o grupo norte-americano Avenged Sevenfold - que será o headliner do palco Mundo - e o inglês Bring Me The Horizon.

Essa é a terceira vez que Avenged Sevenfold participa do Rock In Rio. O grupo de heavy metal se apresentou no festival em 2024, também como headliner, e em 2013 na noite liderada pelo Iron Maiden.

No último dia 31 de janeiro, a banda lotou o Allianz Parque, em São Paulo, com um show que era para ter ocorrido em outubro de 2025, mas foi adiado devido a problemas nas cordas vocais do vocalista M. Shadows.

Já Bring Me The Horizon estreia nesta edição do festival. A banda se tornou popular em 2015, com o álbum “That’s the spirit”, no qual abraçaram a música eletrônica, o pop e o trap em conjunto com metal.

Vale destacar que os ingleses acumulam diversas passagens pelo Brasil, incluindo apresentações no Lollapalooza e no Allianz Parque, em São Paulo, em 2024. Essa última foi gravada e será disponibilizada ao público por meio do filme “L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)”. O lançamento está marcado para abril.

Novidades no Rock In Rio 2026

Para 2026, a organização do Rock in Rio desenvolveu um novo layout para o Palco Mundo, além de uma homenagem à bossa nova.

Além das bandas de heavy metal, nomes como Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira já foram confirmados no festival.

A 11ª edição do Rock In Rio acontece na Cidade Maravilhosa entre 4 e 13 de setembro.