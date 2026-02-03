Brigido leva a pior em paredão e é o terceiro eliminado do BBB 26

Brigido foi eliminado no terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 77,88% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste terça-feira (3) após enfrentar Ana Paula e Leandro na berlinda. Ele acabou no paredão após ser um dos mais votados pela casa.

Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 12,04%, na média. Por sua vez, Ana Paula teve somente 10,08% dos votos.

No discurso, Tadeu citou que o Brasil queria mais da versão que ele mostrou durante a Casa de Vidro, não de quem ele se tornou nas últimas semanas. "Por isso, minha cara e gentil pessoa eliminada de hoje, o que eu vou dizer agora é só para você: a responsabilidade pela eliminação é exclusivamente sua, resultado direto da maneira como você decidiu viver nessa casa", declarou.

Confira como foi a formação do segundo Paredão

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder).

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.