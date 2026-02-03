Veja trajetória de Brigido, participante eliminado no 3º paredão do BBB 26

O engenheiro Brigido, do grupo Pipoca, foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (3). Ele deixou o programa com 77,88% da média de votos do público, enquanto Leandro e Ana Paula registraram apenas 12,04% e 10,08% dos votos, respectivamente.

Morador de Manaus, no Amazonas, Brigido é empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular fundada pela própria família. Ele entrou no BBB após participar da Casa de Vidro do Norte, escolhido pelos espectadores antes do início do programa.

Na época da seleção, Brigido falou sobre o trabalho como mentor em escolas particulares e repercutiu ao dizer que afastou a própria mãe do empreendimento familiar logo depois que começou a atuar nele.

Outro detalhe importante compartilhado por ele foi o lado religioso e a relação com o projeto Legendários. "Leva a gente ao extremo fisicamente, psicologicamente, e começa a tirar tudo de ti, para você entender que você não precisa de nada disso. Só precisa de Deus", disse ele.

Legenda: Coach estava no seu segundo paredão seguido. Foto: Reprodução / Globoplay.

Dentro da casa do BBB

Já no jogo, Brigido optou por engrenar em um embate com Ana Paula desde o início. Segundo ele, a rusga entre os dois já era algo aguardado pelo público, que teria pedido pela rivalidade ainda durante a participação dele na Casa de Vidro.

"Passa o dia dormindo, acha que é só cutucar as pessoas, apontar dedo e voltar para dormir", disparou ele sobre a mineira, que entrou como veterana na 26ª edição do reality show.

Ana Paula, claro, não deixou barato, já que ficou conhecida por ser combativa dentro da casa do Big Brother Brasil. "Agora sim, a sua adversária número um tá onde você queria, né, Brigido?", disse ela ao se referir ao pedido de Brigido para que os dois fossem juntos ao Paredão.

"Vamos ver, né? Vai ser divertido, isso", disse o engenheiro. Brigido foi o segundo mais votado pela casa para disputar a berlinda da semana. Além de Ana Paula, Brigido não teve outros embates dentro do programa.