Qual seu grupo favorito no BBB 26? Vote na enquete

A casa está dividida em três núcleos distintos.
Sem divisão de quartos e disputa entre "pipocas" e "camarotes". A chegada dos "veteranos" ao Big Brother Brasil teve um mérito grandioso nesta 26ª temporada: misturou os núcleos. Não há mais tanta distinção entre quem é famoso ou anônimo ou entre quem é experiente e principiante no game. Todos têm a chance de jogar no mesmo nível.
Nessa segunda-feira (2), depois de algumas incertezas, discussões, decepções e "fichas caídas", Babu, Leandro (Boneco), Solange Couto e Chaiany fecharam aliança com Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss e devem mirar o grupo de Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy, Brigido e Jordana.
Por outro lado, Maxiane, Marciele, Breno, Marcelo e Samira se organizam para derrubar Ana Paula, mas sabem que também precisam atingir Jonas para ganhar provas.
Entre os que não se decidiram por um grupo ou que não foram aceitos por nenhum, estão ainda Sol Vega, Gabriela e Edilson Capetinha — este último é mais próximo de Babu, mas prefere votar com Cowboy, por exemplo.
Confusões após Sincerão
O terceiro Sincerão do BBB 26 terminou com uma briga generalizada entre os participantes nessa segunda-feira. Gabriela, por exemplo, que ainda não está em nenhum grupo, "tretou" com Jordana, Maxiane, Marciele e Marcelo. Já Chaiany discutiu com Jordana.
Enquanto isso, do outro lado da casa, discutiam Juliano, Babu e Jonas e Edilson Capetinha e Leandro.
Também "lavaram a roupa suja" Samira e Marciele.