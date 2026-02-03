Edilson 'Capetinha' pede desculpas após chamar Leandro de analfabeto no BBB 26

Edilson "Capetinha" pediu desculpas a Leandro após chamá-lo de analfabeto em meio à dinâmica do Sincerão no BBB 26. Na manhã desta terça-feira (3), horas após um desentendimento entre os dois, o jogador de futebol convocou o colega e expressou o desejo de ser desculpado pela declaração para que pudesse deixar a disputa.

"Mano, eu estou saindo do jogo, indo para casa, esfriar a cabeça. Se eu te fiz algum mal, falei alguma coisa, me desculpe. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa de qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer, não foi por maldade", explicou.

Veja também Zoeira Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica Zoeira Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

Minutos antes, "Capetinha" citou desejo de deixar o programa para Babu e Juliano Floss. Ele arrumou as próprias malas e começou a esperar na sala pelo botão da desistência, que ainda estava indisponível no início da manhã.

Segundo ele, a questão não seria o principal motivo para a saída do reality show. "Vou embora. É outras paradas, de boa, a gente tá aqui na resenha, fique tranquilo. Representa a gente lá, represente a nossa Bahia", disse o jogador de futebol na conversa com Leandro.

A saída, entretanto, foi adiada pela produção. Capetinha foi informado que a desistência só seria possível quando o botão ficasse verde, o que só ocorreria quando o Raio-X fosse liberado para os demais brothers.