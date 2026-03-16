Grife que vestiu Alice Carvalho no Oscar é criticada por foto editada

O vestido usado por Alice Carvalho no Oscar 2026 virou assunto nas redes após seguidores apontarem diferenças entre fotos do tapete vermelho e a imagem divulgada pela marca brasileira Normando. Internautas acusaram a grife de ter editado a foto para ajustar o caimento da peça.

A atriz escolheu para a cerimônia um figurino da grife amazonense, produzido com fibras naturais cultivadas na região amazônica. O vestido combinava uma parte superior de alfaiataria com uma saia longa em formato de cauda sereia.

Nos registros feitos durante o evento, porém, alguns fãs observaram que a peça parecia amarrotada no corpo da atriz. Já na foto publicada no perfil oficial da Normando nas redes sociais, o tecido aparece visualmente mais esticado.

Legenda: Na primeira imagem, foto registrada no tapete vermelho por agência internacional. A segunda imagem mostra foto publicada pela marca que assina o vestido da atriz. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

A diferença entre as imagens rapidamente virou tema de debate entre seguidores. "O vestido no corpo ficou muito diferente. E eles editaram para ficar como o croqui. Mas a questão é: o que aconteceu de errado para cair tão mal nela?", indagou uma seguidora.

"Eles [Normando] estão excluindo os comentários", alertou outro. "Não ficou bem cortado (a prova é que editaram). Ela prestigiou marca amazonense e entregam esse look para a diva?", opinou outra. "Inclusive com a edição eu percebi que realmente o vestido estava maior do que deveria", disse mais uma seguidora. A grife ainda não se pronunciou sobre as críticas.

Veja também Elaine Quinderé Os melhores looks do Oscar 2026 Mylena Gadelha Mesmo sem prêmios, 'O Agente Secreto' não sai de mãos vazias do Oscar 2026

Alice Carvalho esteve na cerimônia para acompanhar "O Agente Secreto", longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho. Pouco antes do início do Oscar 2026, parte do elenco e da equipe do filme se reuniu em frente ao Dolby Theatre, em Hollywood, para um registro coletivo.

Na foto, aparecem integrantes da produção ao lado do diretor e da atriz, celebrando a presença do longa na principal premiação do cinema mundial. Apesar das indicações, o filme deixou a cerimônia sem levar estatuetas.