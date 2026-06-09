Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBT para apresentar novo telejornal

O jornalista Rodrigo Bocardi foi contratado pelo SBT para comandar um novo telejornal.
A informação foi confirmada em comunicado oficial da emissora nesta terça-feira (9), apontando que a estreia do programa, para ser veiculado aos fins de tarde, está prevista para ocorrer após a Copa do Mundo.
Sem nome até o momento, a atração deve ser realizada em parceria com a BocaTV, iniciativa de Bocardi.
O programa deve ser exibido de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45, faixa atualmente ocupada pelo jornalístico apresentado por Daniele Brandi.
"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no país, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV — um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", escreveu Bocardi.
Segundo o SBT, o projeto tem o objetivo de integrar a televisão aberta, plataformas digitais e canais Fast para apostar em "prestação de serviço".
Bocardi estava longe das grandes emissoras desde janeiro de 2025, período em que foi demitido da TV Globo.
O jornalista foi acusado de cobrar empresas de ônibus e obras públicas para não criticá-las no ar, mas negou a denúncia.