Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBT para apresentar novo telejornal

O jornalista Rodrigo Bocardi foi contratado pelo SBT para comandar um novo telejornal.

A informação foi confirmada em comunicado oficial da emissora nesta terça-feira (9), apontando que a estreia do programa, para ser veiculado aos fins de tarde, está prevista para ocorrer após a Copa do Mundo.

Sem nome até o momento, a atração deve ser realizada em parceria com a BocaTV, iniciativa de Bocardi.

O programa deve ser exibido de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45, faixa atualmente ocupada pelo jornalístico apresentado por Daniele Brandi.

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"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no país, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV — um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", escreveu Bocardi.

Segundo o SBT, o projeto tem o objetivo de integrar a televisão aberta, plataformas digitais e canais Fast para apostar em "prestação de serviço".

Bocardi estava longe das grandes emissoras desde janeiro de 2025, período em que foi demitido da TV Globo.

O jornalista foi acusado de cobrar empresas de ônibus e obras públicas para não criticá-las no ar, mas negou a denúncia.