'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (7); entenda

"Viver Sertanejo" não será exibido neste domingo (7). Conforme a grade de programação da Rede Globo, às 10 horas, quando costuma ir ao ar a atração apresentada por Daniel, haverá a transmissão do GP de Mônaco da Fórmula 1.

No entanto, fãs da cultura sertaneja poderão acompanhar o "Circuito Sertanejo" à noite, após o "Fantástico", às 23h35.

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O programa mostrará os destaques da etapa mineira, com todos os shows, bastidores e curiosidades da noite em Pedro Leopoldo, que conta com apresentação da banda Menos é Mais e da dupla Zezé di Camargo e Luciano.