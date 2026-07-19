Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 16:30
capa da noticia
Legenda: Patrícia Abravanel é a apresentadora do gameshow.
Foto: Reprodução.

O quadro "Show do Milhão", que faz parte do "Programa Silvio Santos", no SBT, vai ao ar a partir das 19 horas deste domingo (19). A atração é apresentada por Patrícia Abravanel.  

O game é composto por 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo 5 de nível fácil, 6 de nível médio, 5 de nível difícil e a pergunta do milhão.

Um clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou, nesta temporada, com participações de convidados conhecidos do público, como Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Veja também

Imagem da notícia: Estefano Zaquini, vice-campeão do Masterchef, é fotografado vendendo doce em farol
Zoeira

Estefano Zaquini, vice-campeão do Masterchef, é fotografado vendendo doce em farol
Imagem da notícia: 'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas
Zoeira

'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas
Imagem da notícia: Saiba por onde anda a atriz da novela
Zoeira

Saiba por onde anda a atriz da novela "Belíssima", Iris Bruzzi

Que horas vai ao ar o 'Show do Milhão'?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/Programas de TV

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

2

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

3

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

4

Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

5

‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo
Zoeira

Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

O artista é embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online.

Redação

Há 17 minutos

Imagem da notícia Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação

Há 52 minutos

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda
Zoeira

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

O programa apresentado por Daniel dará espaço ao GP da Bélgica de Fórmula 1.

Redação

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo
Zoeira

Globo Rural deste domingo (19) mostra drones agrícolas que transformam o trabalho no campo

O material irá destacar profissionais que deixaram antigos empregos.

Redação

Imagem da notícia ‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade
Zoeira

‘Altas Horas’ reúne duplas de amigos em programa especial sobre amizade

William Bonner e Sandra Annenberg são alguns dos convidados deste sábado (18).

Redação

Imagem da notícia Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site
Zoeira

Filhos de Michael Jackson travam briga judicial por herança de R$ 4 bilhões, diz site

Relação dos irmãos seria mediada por advogados, diz site

Redação.

Imagem da notícia 'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)
Zoeira

'Caldeirão com Mion' recebe convidados em esquenta para final da Copa do Mundo neste sábado (18)

Apresentador relembra melhores momentos da atração temática na última edição do "Churrascão do Mion".

Redação

Imagem da notícia Saiba por onde anda a atriz da novela
Zoeira

Saiba por onde anda a atriz da novela "Belíssima", Iris Bruzzi

Confira como está a artista, que interpretou a personagem Guida Guevara na produção de 2005.

Redação

Imagem da notícia 'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas
Zoeira

'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas

O primeiro registro desse caso aconteceu em 1º de julho.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia MC Paiva termina com Soso Careca durante intercâmbio nos EUA; saiba o motivo
Zoeira

MC Paiva termina com Soso Careca durante intercâmbio nos EUA; saiba o motivo

O casal ficou conhecido por protagonizar uma briga com a influenciadora Malévola Alves, em abril.

Redação