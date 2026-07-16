Estefano Zaquini, vice-campeão do Masterchef, é fotografado vendendo doce em farol

O cozinheiro chamou a situação de "recomeço".

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 20:53
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Legenda: Estefano foi um dos participantes da primeira edição do Marstherchef, em 2014.
Foto: Instagram.

O vice-campeão do Masterchef​ - A Revanche, Estefano Zaquini, foi flagrado vendendo doce em um semáforo na cidade de Santo André, em São Paulo. Após a repercussão, o cozinheiro se pronunciou, conforme a CNN Brasil.

"Não vejo como um serviço indigno, e sim como um recomeço, que não é fácil, mas que recomecemos quantas vezes for preciso”, disse o cozinheiro durante entrevista ao programa A Tarde é Sua.

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Ele seguiu: “Estamos vendendo biscoitos amanteigados artesanais, que são produtos de extrema qualidade. E estamos, sim, recomeçando e temos certeza de que vai dar certo”.

Além de ter participado da edição especial do programa em 2019, Estefano foi um dos participantes da primeira edição do Masterchef, em 2014.

"Estamos trabalhando com esse serviço informal agora. Estamos também trabalhando com os buffets, com os clientes que ainda confiam no nosso trabalho. Foi uma maneira que nós vimos de, quando estávamos parados em casa, fazermos algo a mais", disse Estefano.

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