Filha de Renato Machado se despede do pai em mensagem: 'Deu tempo de tudo'

"Te amo para sempre", escreveu a atriz Maria Eduarda Machado ao publicar uma homenagem para o pai, o jornalista Renato Machado, que morreu nesta quinta-feira, (16), aos 83 anos, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A profissional, que já protagonizou a novela "Malhação" na TV Globo, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o falecimento do familiar e compartilhar uma série de fotos e vídeo dele.

Na mensagem de adeus, ela enalteceu os momentos ao lado do jornalista, fazendo referência à paixão dele por viajar, pela notícia e por vinho.

"Hoje me despeço de você, que foi embora do jeito que queria. Hoje celebro você, sua vida de viajar o mundo, de entregar notícias de forma impecável, de sentar à mesa do almoço e curtir cada gole de vinho. Hoje celebro seu carinho, seu beijo testa com testa, sua mão acolchoada me protegendo quando freava de forma brusca no carro. Me despeço celebrando tudo o que você construiu", escreveu.

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O comunicador, conhecido por ter apresentado o telejornal "Bom Dia Brasil", da TV Globo, faleceu neste dia na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ainda na postagem, Maria Eduarda ressaltou os ensinamentos do pai, como o gosto por música clássica.

"Você que me deu estrutura, me levou para conhecer o mundo, me fez aprender línguas e gostar de música clássica. Agora ouvir Chopin sempre terá outra conotação. Beber vinho terá sempre a lembrança do seu degustar", escreveu a atriz, fazendo referência ao compositor e músico polonês.

Legenda: Jornalista se aposentou em 2021, ao ser demitido da TV Globo após mais de 40 anos de carreira. Foto: Reprodução/m.eduardamachado via Instagram.

Por fim, a atriz celebrou os 83 anos de Renato Machado, que chegou a acompanhá-la até o altar no casamento dela com o diretor e roteirista Alexis Müller, em 2023, além de ter conhecido e convivido com a neta, Serena, nascida no fim de 2025.

Legenda: Serena comemorou o mesversário de dois meses ao lado do avô, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/m.eduardamachado via Instagram.

"Te amo para sempre. Deu tempo de tudo, pai. 40 anos trabalhando no lugar que você amava, vivendo em casas que você sempre decorou com maestria. Deu tempo de viver cada segundo. E até de conhecer sua neta, que sempre viverá sabendo que teve o avô mais lorde que existiu. Viva Renato Machado! Hoje todos os champagnes serão em sua homenagem!", finalizou a artista.