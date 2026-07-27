Cearense Socorro Acioli é autora mais vendida da Flip em 2026

A escritora cearense Socorro Acioli lidera a lista de autores mais vendidos da livraria oficial da edição de 2026 da Festa Literária Internacional de Paraty, um dos principais eventos de literatura do Brasil.

A autora de livros como "A Cabeça do Santo" (2014) e “Oração para Desaparecer” (2023) ocupa, ainda, o segundo lugar na lista de livros mais vendidos do evento neste ano com a obra mais recente, “Amar é Inadiável”.

Anteriormente, Socorro já havia sido a autora mais vendida da Flip no ano de 2023. Naquele ano, “Oração para Desaparecer” foi o livro mais vendido e “A Cabeça do santo” ficou em terceiro lugar.

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No último mês de abril, Socorro foi destaque em outra lista: a de obras mais lidas do MEC Livros, biblioteca digital gratuita do Governo Federal. “A Cabeça do Santo” foi o livro mais lido do primeiro mês da iniciativa.

Dados atualizados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) em julho mostram que a obra foi a quarta mais buscada no site nos últimos 30 anos, com mais de 1800 empréstimos. "Oração para Desaparecer" ocupa a 7ª posição, com mais de 900 empréstimos.

Livro vai virar filme e desfile de escola de samba

"A Cabeça do Santo", da autora Socorro Acioli, irá saltar das páginas para outros universos. Conforme o Verso adiantou em dezembro do ano passado, a obra será adaptada para os cinemas e tem previsão de gravações no Ceará para o 2º semestre.

Já em abril de 2026, a escola de samba Unidos da Tijuca anunciou que o enredo do Carnaval 2027da agremiação será inspirado no livro.

Qual o enredo de 'A Cabeça do Santo'?

O livro "A Cabeça do Santo" foi publicado pela Companhia das Letras em 2014. A escritora cearense Socorro Acioli produziu o romance durante oficina com o escritor Gabriel García Márquez.

Na história, os leitores acompanham um jovem que descobre a habilidade de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. Isso ocorre após encontrar abrigo dentro da cabeça oca de uma estátua do Santo na pequena cidade de Candeia.

Autores mais vendidos da Flip 2026

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