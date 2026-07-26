Fortaleza se apresenta como ‘cidade amiga’ ao setor audiovisual em evento

Para atrair a Fortaleza gravações de produções e coproduções de cinema do Brasil e do mundo e, também, assegurar a organização e otimização logística de filmagens em apoio a produtores locais, a Capital cearense recebe a partir desta quarta-feira (29) o evento de mercado Bora Filmar.

A agenda segue até o dia 31 de julho (ver programação completa abaixo).

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Iniciativa da Fortaleza Film Commission — entidade dedicada aos trabalhos de atração e apoio logístico — e da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o encontro vai apresentar a cidade como "amiga" para convidados daqui e de fora em programações que incluem painéis temáticos, capacitação e city tour por potenciais locações.

A coluna adianta a agenda prevista, os debates e as expectativas dos desdobramentos do evento para a Cidade.

Lista de convidados inclui gestores, produtores e outros perfis

O Bora Filmar ocorre dois meses depois da apresentação da film commission local ao mercado internacional no Festival de Cannes. Na cidade francesa, a secretária da Cultura Helena Barbosa, que representou a entidade no evento, percebeu “grande interesse pela nossa cidade”.

“As pessoas enxergam Fortaleza com brilho nos olhos, querem conhecer nossos cenários, desenvolver projetos e estabelecer parcerias. Nosso desafio é transformar esse interesse em oportunidades, e iniciativas como o Bora Filmar são fundamentais nesse processo”, reconhece.

Os convidados incluem gestores de film commissions já estabelecidas em outros estados, produtores das regiões Norte e Centro-Oeste e representantes de festivais de cinema, como a diretora do Festival do Rio Ilda Santiago.

Segundo o curador e organizador do evento Roger Pires, também presidente da Associação de Produtoras de Audiovisual Independente do Ceará, a programação foi pensada para suscitar debates, trocas e experiências que fortaleçam a Fortaleza Film Commission no mapa das entidades.

“A gente tem desde uma formação mais voltada ao público principalmente daqui, que é (sobre) produção de locação e que tem tudo a ver com a Fortaleza Film Commission, até o passeio de ônibus, que é diferente, mas super importante. Se nosso objetivo é criar relações com a cidade, como as pessoas vão criá-las se não a conhecerem? Quando a gente convida um filme para cá, é para viver nossa praia, nossa comida e se integrar com o nosso território, não apenas com o setor audiovisual” Roger Pires curador do Bora Filmar

Legenda: Gravações em ruas e espaços públicos de Fortaleza — como no caso do exemplo de "A Filha do Palhaço" (2022), de Pedro Diógenes — podem ser ajudadas com a atuação da film commission. Foto: Linga Acácio / Divulgação.

Formação, city tour, mesa e painéis

A abertura do Bora Filmar no dia 29 será com o Minicurso de Produção de Locação, com a produtora Willa Lima, que abordará prospeção de cenários e logística de negociações e autorizações de filmagem.

A atividade gratuita ocorre de 14 às 18 horas, na Vila das Artes, e tem acesso por ordem de chegada.

Já o passeio “Bora Dar Uma Volta” vai apresentar potenciais locações e parte da história de Fortaleza a produtores e realizadores em um passeio de ônibus na tarde da quinta-feira (30).

A agenda inclui a mesa “Fortaleza de Filmar!”, com Helena Barbosa, o gestor da film commission Daniel de Paula e o produtor e gestor cultural Paulo Feitosa, realizada a partir de 9 horas do dia 30 no Teatro Antonieta Noronha.

Já na sexta, de 9 às 17 horas, o Centro Cultural Belchior recebe os Painéis Bora Filmar, dedicados a cinco temas:

Polos de Audiovisual no Brasil;

Filmes que Atraem Turistas e Ocupam Hotéis;

Cidades Amigas do Audiovisual (Onde rodar o próximo projeto);

Investimentos e Resultados na Indústria Audiovisual;

O Cearensês nas Telonas, TVs e Telinhas: Case Halder Gomes.

O encerramento será levar os convidados às finais das quadrilhas de São João. “Isso também é Fortaleza, é a forma como a gente se manifesta. É para vir e vivenciar Fortaleza e os fortalezenses”, reforça Roger.

Film commission "nasce para fortalecer" o setor

A secretária e o curador do Bora Filmar destacam que a Fortaleza Film Commission está “em fase de consolidação” e, neste sentido, a realização do evento atua neste fortalecimento da instituição.

“Ela já está muito bem, num contexto muito favorável de diálogo e harmonia entre os programas e políticas estaduais, federais e municipal”, destaca Roger. Esse início vem como consequência, ainda, do “histórico de audiovisual muito forte” da Capital e, neste momento, o envolvimento do setor é essencial para “delinear” a entidade.

“A film commission não nasce para fundar algo, ela nasce para fortalecer. A gente, como setor, precisa que a Fortaleza Film Commission dê certo, funcione e cada vez mais se amplie. Quero que a pessoa que vai gravar no Rio de Janeiro comece a cogitar gravar em Fortaleza. Por que não? Quais são os diferenciais? Fortaleza tem várias vantagens que a gente vai apresentar” Roger Pires curador do Bora Filmar

A secretária Helena Barbosa acrescenta que Fortaleza já é "uma cidade cinematográfica” pela diversidade do território e da “cadeia produtiva talentosa e cada vez mais qualificada”.

“A expectativa é ampliar a visibilidade da cidade, atrair produções, coproduções e eventos ligados ao audiovisual, gerando emprego, renda e movimentando a economia criativa", partilha a gestora;

"Ao mesmo tempo, queremos que os produtores locais enxerguem a Film Commission como uma parceira estratégica, capaz de facilitar processos, criar conexões e potencializar um trabalho que já vem conquistando reconhecimento e prêmios nacional e internacionalmente”, finaliza.

Confira a programação

Quarta-feira (29/7)

14 às 18 horas - Minicurso de Produção de Locação, com Willa Lima, na Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221, Centro); acesso por ordem de chegada.

Quinta-feira (30/7)

9 às 12 horas - Mesa "Fortaleza de Filmar!", com Helena Barbosa (Secretária de Cultura), Daniel de Paula (Fortaleza Film Commission) e Paulo Feitosa (gestor cultural), no Teatro Antonieta Noronha (rua Pereira Filgueiras, 4, Centro).

Tarde - Bora Dar Uma Volta — City tour com produtores e realizadores pela orla marítima para apresentação de potenciais locações e história da cidade.

Sexta-feira (31/7)

9 às 17 horas - Painéis Bora Filmar, no Centro Cultural Belchior (ria dos Pacajús, 123, Praia de Iracema)

Noite - happy hour e visita às finais das quadrilhas juninas.

Serviço

Quando: 29 a 31 de julho

Gratuito, inscrições por e-mail: borafilmarfortaleza@gmail.com

Mais informações: @ceavi.ceara