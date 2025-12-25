História do Santo Antônio sem cabeça em Caridade, no Ceará, inspira filme

Da história real da estátua de Santo Antônio que passou quase 40 anos sem cabeça no município cearense de Caridade à recente instalação de uma nova cabeça no corpo da escultura, ocorrida no último dia 16 de dezembro, tudo parece fantasia.

O caráter de "realismo fantástico" do causo da cidade do interior do Ceará era tão forte que inspirou a escritora cearense Socorro Acioli a escrever o romance “A Cabeça do Santo”, lançado em 2014.

Mais de 10 anos depois e à luz da recente “completude” do santo, o projeto de uma adaptação cinematográfica para a obra literária vem começando a dar os primeiros passos rumo à própria concretização, com previsão de gravações no Ceará para o segundo semestre de 2026.

Início do percurso do projeto

A trama do livro de Socorro Acioli acompanha o jovem Samuel, que após a morte da mãe viaja até uma cidadezinha quase fantasma e se abriga na cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio. Quando dentro dela, passa a escutar vozes femininas em preces por amor à divindade.

A intenção de realizar um longa baseado no romance já vinha sendo aventada há alguns anos, mas começou a ser construída a partir de 2023. Na ocasião, a própria autora foi às redes sociais avisar aos leitores e fãs sobre o fato.

Legenda: Cabeça de Santo Antônio de Caridade ocupa espaço de uma via pública e é ponto marcante da cidade cearense. Foto: José Avelino Neto em 14/12/16

A concretização do atual projeto vem se dando desde essa época por parte da produtora Coração da Selva, que tem sede em São Paulo mas é dirigida pela cearense Geórgia Costa Araújo.

Ao Verso, a produtora explica que o projeto surgiu inicialmente a partir da diretora Joana Mariani. “Desde que teve contato com o livro, desejou adaptá-lo para o cinema. Ela é uma parceira antiga da Coração da Selva e me propôs a produção do projeto”, contextualiza.

O aceite foi rápido. “O livro é extremamente rico em narrativa audiovisual. Passagens de tempo, transformação do cenário, função dramática da música, realidade ou imaginação”, elenca a produtora.

Além disso, teve relevância especial o conhecimento prévio de Geórgia sobre a história. “Sou cearense e a cabeça de Caridade sempre foi uma imagem forte no nosso imaginário. Na verdade, a literatura da Socorro tem o dom de preencher de fantasia as lacunas que essas imagens suscitam”, considera.

Processo de adaptação

Os passos iniciais do projeto seguiram com o convite da produtora para a roteirista cearense Natália Maia (do premiado “Pacarrete”) assinar o roteiro do futuro longa. Aluna de escrita criativa de Socorro em 2013, ela lembra ao Verso das impressões da primeira leitura do romance, ainda na época do lançamento.

“A premissa já me impactou bastante, mas o que me conectou com o tema foi a construção de personagens instigantes e complexos”, aponta.

“A relação poética entre a vida e morte também é algo que o livro elabora de forma bastante profunda. Me interessam as possibilidades que o realismo fantástico proporciona para que enxerguemos a vida de outras formas” Natália Maia

O processo para a construção da adaptação, partilha Natália, teve como base o livro e os “diálogos muito próximos” com Joana e Geórgia.

Com uma versão do roteiro já pronta, as três e Socorro fizeram em julho deste ano uma viagem em conjunto até Caridade. Lá, visitaram a cabeça e realizaram uma primeira leitura com a própria Socorro, “o que foi fundamental para uma nova escrita do roteiro”.

Foi, também, a primeira vez da roteirista dentro da cabeça do santo. “É muito diferente estar concretamente no lugar, sentir o tamanho do espaço, ouvir seus sons. Foi um encontro impactante e transformador para a história”, considera.

Mesmo que tenha considerado desde a primeira leitura a obra "já bastante cinematográfica”, a roteirista ressalta um grande desafio para a adaptação: “O fato de esse ser um livro muito importante na literatura brasileira e querido por seus leitores”

“Compreendemos a imensa responsabilidade que é adaptar essa obra para o cinema. Pessoalmente, é uma alegria imensa escrever o roteiro de um livro pelo qual tenho tanto carinho e considero que o processo está imerso nesse cuidado com o que o próprio livro nos traz e o que é possível imaginar a partir dela” Natália Maia

Outros pontos citados pela roteirista incluem o desafio da duração do longa e a articulação entre inúmeros personagens e tramas do livro no formato. “Mas são questões que vejo mais como aberturas de caminhos do que como limitações”, reconhece.

Passos futuros

Como explica Geórgia, o roteiro da adaptação de “A Cabeça do Santo” está finalizado e a busca por financiamento está sendo iniciada. “Pretendemos filmar no segundo semestre de 2026”, adianta a produtora.

Ainda segundo ela, a produção deverá contar com “os principais players do mercado, nacional e internacional”. “Será um filme de grande porte e lançamento, projetando nossa história para os leitores fãs e também os brasileiros que ainda não conhecem a história”, avança.

Legenda: Socorro Acioli, Joana Mariana, Natália Maia e Geórgia Costa Araújo viajaram para Caridade em julho para visitar a cabeça e também possíveis espaços para a adaptação cinematográfica do livro. Foto: Reprodução / Instagram

“Será um projeto do Ceará para o Brasil, assim como foi a trajetória do livro. Estou em Fortaleza, nesse momento, começando a organizar a base de produção e apoio institucional”, segue.

Com a recente instalação da cabeça na imagem de Santo Antônio, muitos leitores têm ido às redes sociais de Socorro sugerindo e até demandando a “continuação” do livro, agora com a imagem religiosa completa.

Questionada sobre a notícia, a roteirista Natália Maia atesta: “Quando soube, achei maravilhoso. Não teve como não pensar no livro e em como a ficção também move o mundo”.