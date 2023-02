"A Cabeça do Santo": livro da escritora cearense Socorro Acioli vai virar filme; conheça a história

O livro “A Cabeça do Santo”, de autoria da cearense Socorro Acioli, será adaptado para o cinema. Desenvolvido na oficina de Gabriel García Márquez, esse é o primeiro trabalho literário adulto da escritora, que já foi laureada com o Prêmio Jabuti pela obra “Ela tem olhos de céu”, em 2013.

Legenda: A escritora e jornalista Socorro Acioli é doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense Foto: Divulgação

O romance já ganhou traduções para o inglês e para o francês. Já havia a expectativa de que o livro virasse um filme. Nesse sábado (11), Acioli confirmou, nas redes sociais, a produção do longa. Não há, contudo, previsão de lançamento.

Foto: Reprodução Twitter

Conforme reportagem publicada pelo do Diário do Nordeste em junho do ano passado, a cineasta Joana Guttman e a produtora Diane Peixoto estiveram em Caridade, no Interior do Ceará, realizando um estudo para o projeto, em 2019.

Conheça um pouco mais sobre a história contada no livro

Legenda: Capa do livro escrito por Socorro Acioli, inspirado no monumento inacabado de Santo Antônio, em Caridade Foto: Divulgação

“A Cabeça do Santo” conta a história de Samuel, um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. Após perder a mãe, o rapaz faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia.

Lá, ele encontra abrigo na cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, jazida separada do resto do corpo. O caso curioso sobre a escultura é verdadeiro.

Há 36 anos, a cabeça do santo está em uma casa, servindo de muro e até abrigo, no bairro Conjunto Habitacional, no município de Caridade, a 97 quilômetros de Fortaleza.

Legenda: Proposta é construir um museu reaproveitando partes da cabeça do santo e da casa onde ela está localizada – de propriedade da Prefeitura do município Foto: Cid Barbosa

Nesse cenário, o personagem consegue ouvir vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, ele se dá conta de que aquilo são preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor.