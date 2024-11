CAPTEI: Patriciana Rodrigues e Luciane Sallas são destaques na premiação do IBEF Ceará

Foi na noite de terça-feira, 19, que o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) realizou a 12ª edição do Prêmio Equilibrista no Hotel Gran Marquise em Fortaleza trazendo duas novidades: uma o retorno do Prêmio Executivo de Finanças do Ano e um novo metre de cerimônia, o ator cearense Edmilson Júnior.

O evento anual honra aqueles que se destacam no cenário econômico e administrativo do Brasil, com suas conquistas de líderes que impulsionam as organizações para o sucesso.

Legenda: Delano Macedo Foto: LC Moreira

Todos os homenageados dessa noite são verdadeiros guerreiros, que elevam o nome do nosso Estado e do Brasil por meio de suas conquistas e do impacto transformador que geram em suas áreas de atuação. Delano Macedo Presidente do IBEF Ceará

Legenda: Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Este ano, o título de Equilibrista do Ano foi concedido a Patriciana Rodrigues, uma força motriz no mundo empresarial, que desde sua posição como presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, redefine o conceito de liderança eficaz e inovadora. Reconhecida por suas estratégias de crescimento sólido e práticas de gestão visionárias, Patriciana se destaca como uma figura imponente na transformação do setor farmacêutico.

Legenda: Edmilson Junior, Luciane Sallas e Delano Macedo Foto: LC Moreira

Luciane Sallas, uma líder na M Dias Branco, recebeu o Prêmio Executivo de Finanças do Ano. Hábil em gerenciar e expandir as finanças da empresa é uma lição de maestria que ressona em todo o setor. Luciane é símbolo de uma administração financeira moderna, superando desafios com agilidade e sabedoria.

Legenda: Edmilson Junior, Aderson Uchoa e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Além das distinções individuais, o Prêmio Empresa Padrão foi outorgado à Solar Coca Cola, uma empresa que personifica excelência operacional e inovação contínua.

O evento também foi uma oportunidade para destacar sobre a contribuição do IBEF no desenvolvimento profissional ao longo de décadas. Delano Macêdo, presidente do IBEF Ceará, destacou a missão da organização desde 1986, que é fomentar o conhecimento e criação de uma rede robusta de contatos entre executivos de diversas áreas.

Legenda: Luciane Sallas, Patriciana Rodrigues e Aderson Uchoa Foto: LC Moreira

O Prêmio Equilibrista trata-se de um simbolismo do poder transformador da liderança e de práticas empresariais éticas e eficientes. Alia tradição à inovação. Uma celebração que reconhece, inspira e desperta o empresariado local para as infinitas possibilidades de crescimento e sucesso.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Patriciana Rodrigues, Delano Macedo e Luciane Sallas Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues, Ives Castelo Branco e Luciane Sallas Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago, Delano Macedo e Luciane Sallas Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Macedo, Luciane Sallas, Aderson Uchoa, Patriciana Rodrigues e Ives Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Macedo, Ivens Junior, Luciane Sallas, Gustavo Theodózio, Cláudio Dias Branco e Ives Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Macedo, Ivens Junior, Luciane Sallas, Patriciana Rodrigues, Cláudio Dias Branco, Ives Castelo Branco e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago e Luciane Sallas Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues e Luciane Sallas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane Sallas e Leandro Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Rocha e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues, Ana e Daniel Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Joca, Maria Clara DallÓlio, Patriciana Rodrigues e Jamille Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David, Patriciana e Pietra Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues e Rose Purssete Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues e Luciane Sallas e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rosi Lima, Patriciana Rodrigues, Deusmar, Aricélia, Mário e Cacá Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Rosi Lima, David e Patriciana Rodrigues, Deusmar, Auricélia, Mário e Cacá Queirós Foto: LC Moreira