Maria Bethânia mostra presentes recebidos no Ceará: 'Com muito amor'

Em seu perfil do Instagram, a cantora baiana Maria Bethânia mostrou as dezenas de presentes que recebeu no Ceará. Entre eles estão cordéis, livros, desenhos, pinturas, objetos de artesanato local e até uma bolsa do mestre cearense Espedito Seleiro.

"Gratidão aos muitos livros, presentes, pinturas, cordéis e bilhetes recebidos com muito amor.❤️"

Bethânia foi agraciada com os objetos na noite de sexta-feira (15), quando recebeu o título de Doutora Honoris Causa, na concha acústica da Universidade Federal do Ceará.

"Um dia para jamais esquecer. Obrigada a todos que estiveram presentes no Campus da Universidade Federal do Ceará! Hoje teremos o show. Esperamos retribuir com a mesma beleza o afeto recebido. Obrigada Ceará", escreveu a cantora que, na noite deste sábado (16), sobe ao palco da Arena Castelão para apresentação inédita da turnê Caetano&Bethânia.

Ao lado do irmão, eles cantam sucessos de suas carreiras consagradas há mais de 40 anos.