Venda de ingressos para show de Caetano Veloso e Maria Bethânia movimenta rotina de fãs cearenses

A esperada turnê Caetano & Bethânia, que reúne os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia para uma série de apresentações no segundo semestre deste ano, só chega a Fortaleza em 16 de novembro, mas já movimenta a rotina de muitos fãs cearenses. Empolgados para ver a dupla, muitos não têm poupado esforços para garantir a oportunidade de vê-los na Arena Castelão.

Na segunda-feira (15), data de início das vendas para o público geral*, além da "correria" virtual para garantir o ingresso na plataforma Ticketmaster, centenas de pessoas se enfileiraram em frente ao ponto de vendas presencial do show, no Shopping RioMar Fortaleza, para garantir as entradas para a apresentação única na Capital.

Ali estavam fãs de todas as idades: de adolescentes e jovens que aprenderam a amar Caetano e Bethânia com os pais, tios e avós a idosos que há muito acompanham a carreira dos irmãos e esperam, com emoção, a oportunidade de vê-los juntos no palco.

Legenda: No Shopping RioMar Fortaleza, fila se estendeu por horas Foto: Ana Beatriz Caldas

Assim como na fila virtual, a aglomeração em frente à loja Lenita começou cedo, por volta das 10h – e se estendeu por mais de três horas. Alguns setores, como a Pista Premium e o Lounge VIP, logo se esgotaram.

Em todo o País, já foram vendidos mais de 320 mil ingressos para a turnê "Caetano & Bethânia", considerada a maior do Brasil em 2024 até o momento.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, alguns dos cearenses que preferiram tentar a sorte na compra presencial – fosse para evitar taxas ou problemas na compra online – relataram suas principais memórias afetivas com os cantores baianos, bem como as expectativas para a passagem da turnê em Fortaleza.

Amor "desde a barriga"

Legenda: Maria Eduarda Rodrigues, 18, garantiu lugar na fila para comprar ingressos para a família Foto: Ana Beatriz Caldas

Muitas das pessoas presentes, claro, precisaram driblar obrigações do horário comercial para garantir o acesso disputado. Uma delas foi a estudante Maria Eduarda Rodrigues, 18, que decidiu fazer segunda chamada de duas provas na faculdade para garantir a ida ao show com a mãe, Patrícia. Uma prima e três tias-avós também irão acompanhar mãe e filha na realização desse sonho.

"Desde a barriga, minha mãe colocava para tocar [Caetano e Bethânia] – todas da MPB, na verdade. É um amor que vem de muito tempo mesmo, eu não podia perder a chance de assisti-los", contou Eduarda. "Eu já estava triste, porque pensei que eles não viriam para Fortaleza. Até pensamos em comprar para Salvador, mas alguma coisa despertou e a gente se apegou que talvez eles viessem. E deu certo", completou, empolgada.

Emoção para ver "uma dupla inexplicável"

Legenda: O empresário Zezeu Lima garantiu os ingressos com a amiga Camila

Quando finalmente conseguiu pegar os ingressos para assistir ao show de Caetano e Bethânia com o companheiro e um grupo de amigos, o empresário Zezeu Lima, 49, não segurou a emoção. Com as mãos tremendo e um sorriso no rosto, chegou a chorar falando da alegria de poder ver Maria Bethânia no palco mais uma vez.

"Tentei comprar várias vezes no site, mas não deu certo. Até pensei em ir a Belém, mas graças a Deus consegui. Estão aqui", afirmou, apontando para os ingressos.

Zezeu explicou que, apesar de já ter visto Bethânia ao vivo diversas vezes, a empolgação dessa vez é diferente, já que a cantora estará com o irmão, Caetano, em um show inédito. "As letras das músicas dela são perfeitas, ela é uma mulher de um caráter maravilhoso. Tudo me encanta nela. E eles são uma dupla inexplicável", concluiu.

Prestígio merecido

Legenda: Solange não conseguiu ingressos em outras cidades e agora verá o show "em casa"

A aposentada Solange Bezerra, 60, pretendia ver o show de Caetano e Bethânia no Rio de Janeiro, com a filha, também fã da dupla. Nenhuma das duas conseguiu, no entanto, garantir o ingresso na capital carioca; a filha, para não perder a apresentação, comprou uma entrada para Salvador.

Ao saber da apresentação em terras cearenses, ambas resgataram o sonho de ver o show juntas. Tudo em família, em casa.

"Eles são merecidamente prestigiados. Você vê que em todos os cantos do País está acontecendo esse corre-corre na compra de ingressos", afirmou Solange. "Em algum canto eu ia assistir, mas sendo aqui, melhor", brincou.

Solange destacou que valoriza todas as "músicas com conteúdos históricos e políticos importantes" dos dois, mas que aguarda ansiosamente para ouvir, ao vivo, a canção que é seu "xodó". "Amo muito a música Sampa, do Caetano. Tenho ela no meu coração".

Conexão familiar

Legenda: Rebeca Marinho verá Caetano e Bethânia ao vivo pela primeira vez na turnê da dupla, em novembro

Para a psicóloga Rebeca Marinho, 27, a espera na fila não era um problema. Após acordar e "correr para o shopping", ela esperava sorridente a sua vez de comprar o ingresso para a apresentação. "Estou muito animada, porque é um show que eu sempre quis ver. Sou muito fã da Bethânia, muito fã do Caetano, não tem como perder!", comentou.

Antes de a data de Fortaleza ser revelada, Rebeca ainda considerou viajar para outra cidade para prestigiar a dupla. O custo da viagem e hospedagem, porém, adiou o sonho. "Quando soube que seria aqui em Fortaleza, fiquei muito feliz", completou.

Assim como muitos jovens fãs dos cantores, Rebeca herdou o amor por Caetano e Bethânia da família – mesmo que tenha demorado a descobrir todos os detalhes dessa "herança". "Não tive oportunidade de conhecer meu avô, que faleceu, mas descobri recentemente que ele gostava muito de 'O Leãozinho', que sempre foi uma das minhas músicas preferidas. Desde então, fiquei mais conectada ainda com essa música", explicou.

A ansiedade da jovem, agora, é outra: poder ouvir a música que conecta gerações ao vivo, cantada por Caetano & Bethânia.

*Na sexta-feira (12) e no sábado (13), houve pré-venda especial para clientes do Banco do Brasil com Ourocard.

Serviço

Show “Caetano & Bethânia” em Fortaleza

Quando: 16 de novembro de 2024

Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 – Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 140

Vendas online na plataforma Ticketmaster | Vendas presenciais na loja Lenita do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)