Artista visual Juliana Siebra estreia na literatura cearense com obra sobre encantos e descobertas da infância

"Lembrança de algo familiar". A primeira frase do livro "Os insetos estão vivos!", de Juliana Siebra, já anuncia o caminho que os leitores irão trilhar. Ao longo de cem páginas, entre fotografias, ilustrações, desenhos e palavras, a artista visual cria um universo onírico marcado pela delicadeza do cotidiano.

A obra, fruto do Trabalho de Conclusão de Curso dela, será lançada neste sábado (22), às 19h, na Loja Reticências, no Centro Dragão do Mar. Em 2016, Juliana se formou em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mas foi apenas em 2025 que o livro foi revisitado para ganhar o corpo final.

Legenda: Ilustração do livro "Os insetos estão vivos!" Foto: Juliana Siebra

Apesar de já ter colaborado como ilustradora e designer em outras publicações, esse é o primeiro livro como autora. Ele nasce de uma natureza híbrida, com muita liberdade criativa, apresentando ao mundo Kauane, uma jovem desbravadora de 12 anos que está fazendo uma viagem para um destino que ainda não sabe qual é. No caminho, figuras surgem e somem como espectros. Vestígios de fantasmagoria.

"Acho que de certa forma podemos chamar ele de 'livro de artista' também. Falando sobre a parte textual em si, encaro a história da Kauane como um conto. Com toques de poesia", afirma Juliana.

Legenda: Esse é o primeiro livro da escritora e artista visual Juliana Siebra Foto: Arquivo pessoal

História de 'Os insetos estão vivos!"

A protagonista segue seu caminho, como uma Alice em um País das Maravilhas ao avesso. Há um silêncio em diversas passagens que parece evocar a aura de mistério que o personagem Augustine Meaulnes enfrentou antes de encontrar o castelo em "O Bosque das Ilusões Perdidas".

Kauane é uma menina perdida a caminho de uma Terra do Nunca. "Breno me pergunta para onde eu estou indo. Eu digo que ainda não sei", a jovem menina chega a ponderar durante o livro, como Alice que, em uma bifurcação, não sabe o caminho certo a seguir.

Em seus percursos, Kauane encontra figuras misteriosas, como um robô que aponta caminhos, uma guardiã que lhe dá acesso a uma cidade mágica e uma boxeadora que perdeu os familiares — e o cachorrinho Orelhinha — após um desastre ambiental causado por uma indústria.

Ao longo do livro, os leitores vão, assim como ela, descobrindo novas paisagens e mundos, sentindo cheiro de mata e encontrando o desejo de uma aventura particular. Juliana traduz os encantamentos da infância, mas também a descoberta para o desconhecido.

Legenda: As ilustrações de Juliana Siebra são marcadas pela delicadeza Foto: Juliana Siebra

Entre viagens e desenhos

Para o livro nascer, antes foi preciso muita caminhada por parte de Juliana Siebra, de 29 anos. Nascida em Fortaleza, decidiu criar a obra a partir de ilustrações dela, assim como fotografias feitas em Quixadá, Ubajara, Apuiarés, Taíba, assim como Cotijuba e Barcarena, no Pará.

Todo o livro foi realizado por Juliana, incluindo o projeto gráfico. No entanto, a parte audiovisual contou com uma colaboração do artista Henrique Gomes, que produziu a parte sonora. O TCC foi orientado pelo professor e artista Yuri Firmeza.

"No livro, quis falar sobre esse período de descobertas que acontece entre os 10 e 13 anos, idade da personagem principal do livro. A história também tem um lado político, então aparecem temas como sororidade, comunidade e resistência. Me interessa contar essas histórias sobre formas alternativas de se viver". Juliana Siebra Artista visual

Para ela, a parte mais divertida foi o processo de montagem, em que precisou pensar a disposição de cada um dos elementos — textos, fotografias e desenhos.

Em vésperas de completar 30 anos, vê a existência do livro com alegria. "Acho que ele, de alguma forma, consolida minha produção enquanto artista até aqui".

Legenda: Livro foi contemplado em edital do Governo do Estado do Ceará Foto: Arquivo pessoal

Lançamento 'Os insetos estão vivos!'

Onde: Loja Reticências, no Dragão do Mar, ao lado do Museu da Cultura Cearense;

Loja Reticências, no Dragão do Mar, ao lado do Museu da Cultura Cearense; Quando: sábado (22), às 19h;

sábado (22), às 19h; Evento gratuito.

